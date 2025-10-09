https://1prime.ru/20251009/aktivy-863338797.html

Набиуллина ответила на вопрос о замороженных российских активах

СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. Банк России постоянно рассматривает различные возможности разморозки активов инвесторов из РФ за рубежом, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Сейчас у нас каких-то дополнительных новых предложений нет, но мы постоянно рассматриваем разные возможности вместе с участниками рынка для того, чтобы решить проблему замороженных активов наших российских инвесторов", - сказала она в кулуарах Форума инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.

