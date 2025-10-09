https://1prime.ru/20251009/aktivy-863343913.html

Посол рассказал о последствиях использования ЕС активов России

Посол рассказал о последствиях использования ЕС активов России

Использование Евросоюзом замороженных активов РФ было бы воровством, повлекло бы за собой контрмеры со стороны России и разрушило бы инвестиционный имидж Европы | 09.10.2025, ПРАЙМ

БРЮССЕЛЬ, 9 окт - ПРАЙМ. Использование Евросоюзом замороженных активов РФ было бы воровством, повлекло бы за собой контрмеры со стороны России и разрушило бы инвестиционный имидж Европы и Бельгии, заявил в интервью телеканалу RTBF посол РФ в Бельгии Денис Гончар. Ранее в четверг Европарламент призвал ЕС использовать все замороженные российские активы в качестве основы для предоставления кредита Украине. "Власти ЕС подталкивают страны-члены использовать не только прибыль от российских денег, но и сами наши активы. И президент (РФ Владимир - ред.) Путин ясно дал понять: это будет грабеж. С нашей стороны последуют ответные меры, и это разрушит инвестиционный имидж Европы, включая Бельгию", - сказал он. В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, а Брюссель давно занимается воровством российских активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

