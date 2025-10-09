https://1prime.ru/20251009/aktsii-863351716.html

Российский рынок акций в четверг вырос на 2,96%

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга поднялся на 2,96%, следует из данных Московской биржи. | 09.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга поднялся на 2,96%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,96% - до 2 638,37 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,57%, до 1 074,22 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,13%, до 1 026,02 пункта.

