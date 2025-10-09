Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций в четверг вырос на 2,96%
2025-10-09T19:24+0300
акции
рынок
россия
мосбиржа
ртс
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга поднялся на 2,96%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,96% - до 2 638,37 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,57%, до 1 074,22 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,13%, до 1 026,02 пункта.
акции, рынок, россия, мосбиржа, ртс
Акции, Рынок, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
Котировки
Котировки
Котировки. Архивное фото
© Unsplash/Wance Paleri
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга поднялся на 2,96%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,96% - до 2 638,37 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,57%, до 1 074,22 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,13%, до 1 026,02 пункта.
