У акций ПИКа выявили несоответствие требованиям к корпоративному управлению
У акций ПИКа выявили несоответствие требованиям к корпоративному управлению
2025-10-09T20:51+0300
рынок
акции
бизнес
пик
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Московская биржа выявила у акций ПИКа несоответствие первому уровню листинга по части требований к корпоративному управлению, касающимся дивидендной политики эмитента, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская Биржа", утвержденными решением Наблюдательного совета ПАО "Московская Биржа" 25.03.2024 (протокол № 23), выявлено несоответствие требованиям к корпоративному управлению... в части наличия у эмитента утвержденного советом директоров отдельного внутреннего документа, определяющего дивидендную политику эмитента, в отношении следующих ценных бумаг... акции обыкновенные ПАО "ПИК СЗ", - говорится в сообщении торговой площадки. Эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия, добавляется там же. В среду совет директоров девелоперской группы рассматривал вопрос об отмене дивидендной политики. Как сообщили РИА Недвижимость в компании, ПИК намерен полностью отказаться от распределения прибыли на неограниченный срок.
