Комитет ГД рекомендовал отклонить проект о розничной продаже алкоголя

2025-10-09T11:28+0300

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, допускающий розничную продажу алкогольной продукции и табачных изделий лишь в специализированных магазинах или залах с отдельным входом. Документ внесен депутатом Андреем Свинцовым (ЛДПР). Он считает, что места размещения и продажи такой продукции должны располагаться отдельно от мест размещения и продажи других видов товаров. В связи с этим законопроектом разрешается розничная торговля алкогольной продукции и табачных изделий только в стационарных специализированных торговых объектах или в отдельном торговом помещении (зале, секции, отделе) с отдельным входом внутри торгового объекта или со стороны улицы. Причем доступ несовершеннолетних в такие магазины, залы, секции и отделы запрещается. В одном специализированном магазине разрешается продавать как алкоголь, так и табачные изделия. А в магазине, специализировавшимся только на продаже табачных изделий, разрешатся продавать и сопутствующие им товары, также говорится в документе. Комитет по экономполитике, в частности, полагает, что реализация положений законопроекта "может создать неравные условия для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарном рынке в сфере розничной продажи алкогольной продукции". При этом субъекты малого предпринимательства будут поставлены в неравные конкурентные условия по отношению к субъектам среднего и крупного предпринимательства, которые имеют больше возможностей перераспределять площади торговых объектов, соответствующих вводимым законопроектам требованиям, считают в комитете. А правительство РФ считает, что законопроект нуждается в существенной доработке, поскольку "может привести к закрытию торговых объектов, в которых в настоящее время осуществляется реализация как алкогольной продукции, так и продуктов питания", а также к росту теневого оборота алкогольной продукции. Кроме того, необходимость переоборудования торговых объектов или торговых помещений приведет к финансовой нагрузке на организации, осуществляющие розничную продажу продуктов питания, а также алкогольной продукции, обратили внимание в кабмине.

