На развитие Арктической зоны планируют направить 20 миллиардов рублей - 09.10.2025
https://1prime.ru/20251009/arktika-863325290.html
На развитие Арктической зоны планируют направить 20 миллиардов рублей
На развитие Арктической зоны планируют направить 20 миллиардов рублей - 09.10.2025, ПРАЙМ
На развитие Арктической зоны планируют направить 20 миллиардов рублей
На реализацию мероприятий программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" в соответствии с законопроектом о федеральном... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T11:19+0300
2025-10-09T11:19+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860046642_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_df9ad351138110701ee17f278d279888.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. На реализацию мероприятий программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" в соответствии с законопроектом о федеральном бюджете на 2026-2028 годы планируется направить 20 миллиардов рублей, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Что касается государственной программы развития Арктической зоны Российской Федерации, на нее в 2026-2028 году предусмотрено 20 миллиардов рублей", - сказал Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, где рассматривался проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". Он отметил, что на ближайшую трехлетку на программу реновации закрытых административных территориальных образований предусмотрено 8 миллиардов рублей, в том числе 6 миллиардов рублей в Мурманской области.
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
11:19 09.10.2025
 
На развитие Арктической зоны планируют направить 20 миллиардов рублей

Чекунков: на госпрограмму по развитию Арктики с 2026 по 2028 годы направят 20 млрд руб

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. На реализацию мероприятий программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" в соответствии с законопроектом о федеральном бюджете на 2026-2028 годы планируется направить 20 миллиардов рублей, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Что касается государственной программы развития Арктической зоны Российской Федерации, на нее в 2026-2028 году предусмотрено 20 миллиардов рублей", - сказал Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, где рассматривался проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".
Он отметил, что на ближайшую трехлетку на программу реновации закрытых административных территориальных образований предусмотрено 8 миллиардов рублей, в том числе 6 миллиардов рублей в Мурманской области.
 
Экономика, Дальний Восток, Арктика, Алексей Чекунков, Минвостокразвития, Госдума
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
