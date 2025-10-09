https://1prime.ru/20251009/arktika-863325290.html
На развитие Арктической зоны планируют направить 20 миллиардов рублей
На развитие Арктической зоны планируют направить 20 миллиардов рублей - 09.10.2025, ПРАЙМ
На развитие Арктической зоны планируют направить 20 миллиардов рублей
На реализацию мероприятий программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" в соответствии с законопроектом о федеральном... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T11:19+0300
2025-10-09T11:19+0300
2025-10-09T11:19+0300
экономика
россия
дальний восток
арктика
алексей чекунков
минвостокразвития
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860046642_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_df9ad351138110701ee17f278d279888.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. На реализацию мероприятий программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" в соответствии с законопроектом о федеральном бюджете на 2026-2028 годы планируется направить 20 миллиардов рублей, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Что касается государственной программы развития Арктической зоны Российской Федерации, на нее в 2026-2028 году предусмотрено 20 миллиардов рублей", - сказал Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, где рассматривался проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". Он отметил, что на ближайшую трехлетку на программу реновации закрытых административных территориальных образований предусмотрено 8 миллиардов рублей, в том числе 6 миллиардов рублей в Мурманской области.
дальний восток
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860046642_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_0081f901410a99adaab17ab76434c4da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, арктика, алексей чекунков, минвостокразвития, госдума
Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Алексей Чекунков, Минвостокразвития, Госдума
На развитие Арктической зоны планируют направить 20 миллиардов рублей
Чекунков: на госпрограмму по развитию Арктики с 2026 по 2028 годы направят 20 млрд руб