https://1prime.ru/20251009/arktika-863325290.html

На развитие Арктической зоны планируют направить 20 миллиардов рублей

На развитие Арктической зоны планируют направить 20 миллиардов рублей - 09.10.2025, ПРАЙМ

На развитие Арктической зоны планируют направить 20 миллиардов рублей

На реализацию мероприятий программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" в соответствии с законопроектом о федеральном... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T11:19+0300

2025-10-09T11:19+0300

2025-10-09T11:19+0300

экономика

россия

дальний восток

арктика

алексей чекунков

минвостокразвития

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860046642_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_df9ad351138110701ee17f278d279888.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. На реализацию мероприятий программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" в соответствии с законопроектом о федеральном бюджете на 2026-2028 годы планируется направить 20 миллиардов рублей, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Что касается государственной программы развития Арктической зоны Российской Федерации, на нее в 2026-2028 году предусмотрено 20 миллиардов рублей", - сказал Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, где рассматривался проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". Он отметил, что на ближайшую трехлетку на программу реновации закрытых административных территориальных образований предусмотрено 8 миллиардов рублей, в том числе 6 миллиардов рублей в Мурманской области.

дальний восток

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальний восток, арктика, алексей чекунков, минвостокразвития, госдума