На форуме InRussia представили новый российский электромобиль "Атом"

На форуме InRussia представили новый российский электромобиль "Атом"

бизнес

россия

технологии

росатом

ПЯТИГОРСК, 9 окт – ПРАЙМ. Новый российский электромобиль "Атом" презентовали на международном форуме InRussia в Ставропольском крае, сообщил глава региона Владимир Владимиров. "На форуме InRussia принял участие в презентации нового российского электромобиля "Атом". Машина полностью создана в России. Работаем с нашим давним партнером – компанией "Росатом" – чтобы уже в следующем году "Атомы" вышли на маршруты по краю в качестве такси", – написал Владимиров своем Telegram-канале. Глава региона также отметил, что на Ставрополье активно формируется инфраструктура для электромобилей – уже работают 64 быстрые зарядные станции, а в ближайшие месяцы должны появиться еще 40 новых.

