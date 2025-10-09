https://1prime.ru/20251009/atom-863349880.html
На форуме InRussia представили новый российский электромобиль "Атом"
На форуме InRussia представили новый российский электромобиль "Атом" - 09.10.2025, ПРАЙМ
На форуме InRussia представили новый российский электромобиль "Атом"
Новый российский электромобиль "Атом" презентовали на международном форуме InRussia в Ставропольском крае, сообщил глава региона Владимир Владимиров. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09
2025-10-09T18:25+0300
2025-10-09T18:25+0300
ПЯТИГОРСК, 9 окт – ПРАЙМ. Новый российский электромобиль "Атом" презентовали на международном форуме InRussia в Ставропольском крае, сообщил глава региона Владимир Владимиров. "На форуме InRussia принял участие в презентации нового российского электромобиля "Атом". Машина полностью создана в России. Работаем с нашим давним партнером – компанией "Росатом" – чтобы уже в следующем году "Атомы" вышли на маршруты по краю в качестве такси", – написал Владимиров своем Telegram-канале. Глава региона также отметил, что на Ставрополье активно формируется инфраструктура для электромобилей – уже работают 64 быстрые зарядные станции, а в ближайшие месяцы должны появиться еще 40 новых.
На форуме InRussia представили новый российский электромобиль "Атом"
Новый российский электромобиль "Атом" презентовали на международном форуме InRussia