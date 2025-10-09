Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На форуме InRussia представили новый российский электромобиль "Атом" - 09.10.2025
На форуме InRussia представили новый российский электромобиль "Атом"
На форуме InRussia представили новый российский электромобиль "Атом" - 09.10.2025, ПРАЙМ
На форуме InRussia представили новый российский электромобиль "Атом"
Новый российский электромобиль "Атом" презентовали на международном форуме InRussia в Ставропольском крае, сообщил глава региона Владимир Владимиров. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T18:25+0300
2025-10-09T18:25+0300
бизнес
россия
технологии
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1c/857993250_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_f5f1219edaa39045f5b790afef638375.jpg
ПЯТИГОРСК, 9 окт – ПРАЙМ. Новый российский электромобиль "Атом" презентовали на международном форуме InRussia в Ставропольском крае, сообщил глава региона Владимир Владимиров. "На форуме InRussia принял участие в презентации нового российского электромобиля "Атом". Машина полностью создана в России. Работаем с нашим давним партнером – компанией "Росатом" – чтобы уже в следующем году "Атомы" вышли на маршруты по краю в качестве такси", – написал Владимиров своем Telegram-канале. Глава региона также отметил, что на Ставрополье активно формируется инфраструктура для электромобилей – уже работают 64 быстрые зарядные станции, а в ближайшие месяцы должны появиться еще 40 новых.
бизнес, россия, технологии, росатом
Бизнес, РОССИЯ, Технологии, Росатом
18:25 09.10.2025
 
На форуме InRussia представили новый российский электромобиль "Атом"

Новый российский электромобиль "Атом" презентовали на международном форуме InRussia

ПЯТИГОРСК, 9 окт – ПРАЙМ. Новый российский электромобиль "Атом" презентовали на международном форуме InRussia в Ставропольском крае, сообщил глава региона Владимир Владимиров.
"На форуме InRussia принял участие в презентации нового российского электромобиля "Атом". Машина полностью создана в России. Работаем с нашим давним партнером – компанией "Росатом" – чтобы уже в следующем году "Атомы" вышли на маршруты по краю в качестве такси", – написал Владимиров своем Telegram-канале.
Глава региона также отметил, что на Ставрополье активно формируется инфраструктура для электромобилей – уже работают 64 быстрые зарядные станции, а в ближайшие месяцы должны появиться еще 40 новых.
Чаты
Заголовок открываемого материала