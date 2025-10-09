https://1prime.ru/20251009/aviakatastrofa-863339858.html

Россия в день трагедии с бортом AZAL вела три БПЛА ВСУ, заявил Путин

ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия в день трагедии с самолётом AZAL вела три украинских беспилотника, которые пересекли границу РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Мы вели сразу три таких (украинских - ред.) беспилотника, которые пресекли границу Российской Федерации", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане. Двусторонняя встреча была анонсирована накануне. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом.

