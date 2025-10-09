https://1prime.ru/20251009/aviakatastrofa-863339858.html
Россия в день трагедии с бортом AZAL вела три БПЛА ВСУ, заявил Путин
Россия в день трагедии с бортом AZAL вела три БПЛА ВСУ, заявил Путин - 09.10.2025, ПРАЙМ
Россия в день трагедии с бортом AZAL вела три БПЛА ВСУ, заявил Путин
Россия в день трагедии с самолётом AZAL вела три украинских беспилотника, которые пересекли границу РФ, заявил президент России Владимир Путин. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T14:58+0300
2025-10-09T14:58+0300
2025-10-09T14:58+0300
происшествия
россия
общество
таджикистан
рф
азербайджан
владимир путин
azal
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859715148_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b0382aba0249da4be4d4bf8f89aa771d.jpg
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия в день трагедии с самолётом AZAL вела три украинских беспилотника, которые пересекли границу РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Мы вели сразу три таких (украинских - ред.) беспилотника, которые пресекли границу Российской Федерации", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане. Двусторонняя встреча была анонсирована накануне. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом.
таджикистан
рф
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859715148_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_73931f9bfb73ad86437f20b1e92b5784.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , таджикистан, рф, азербайджан, владимир путин, azal
Происшествия, РОССИЯ, Общество , ТАДЖИКИСТАН, РФ, АЗЕРБАЙДЖАН, Владимир Путин, AZAL
Россия в день трагедии с бортом AZAL вела три БПЛА ВСУ, заявил Путин
Путин: Россия в день трагедии с AZAL вела 3 пересекших границу бепилотника ВСУ