Путин пообещал сделать все необходимое для компенсации крушения борта AZAL
2025-10-09T15:20+0300
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, сообщил президент России Владимир Путин. "Все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям", - сказал Путин во время двусторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне.
