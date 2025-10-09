Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин пообещал сделать все необходимое для компенсации крушения борта AZAL - 09.10.2025
Путин пообещал сделать все необходимое для компенсации крушения борта AZAL
Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, сообщил президент России Владимир Путин. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T15:20+0300
2025-10-09T15:20+0300
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, сообщил президент России Владимир Путин. "Все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям", - сказал Путин во время двусторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне.
15:20 09.10.2025
 
© МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау. Архивное фото
© МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, сообщил президент России Владимир Путин.
"Все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям", - сказал Путин во время двусторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне.
 
Заголовок открываемого материала