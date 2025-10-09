https://1prime.ru/20251009/azal-863340970.html

Путин пообещал сделать все необходимое для компенсации крушения борта AZAL

Путин пообещал сделать все необходимое для компенсации крушения борта AZAL - 09.10.2025, ПРАЙМ

Путин пообещал сделать все необходимое для компенсации крушения борта AZAL

Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, сообщил президент России Владимир Путин. | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T15:20+0300

2025-10-09T15:20+0300

2025-10-09T15:20+0300

происшествия

азербайджан

баку

грозный

владимир путин

azal

казахстан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/19/853851663_0:47:705:444_1920x0_80_0_0_22c0f49c884cdb4d9fd096d0808f24fe.jpg

ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, сообщил президент России Владимир Путин. "Все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям", - сказал Путин во время двусторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне.

азербайджан

баку

грозный

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

азербайджан, баку, грозный, владимир путин, azal, казахстан