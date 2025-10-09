https://1prime.ru/20251009/azal-863341357.html

Путин рассказал Алиеву, когда ему сообщили о причинах крушения борта AZAL

Путин рассказал Алиеву, когда ему сообщили о причинах крушения борта AZAL - 09.10.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал Алиеву, когда ему сообщили о причинах крушения борта AZAL

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что о причинах крушения самолета AZAL, которые он озвучил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву, его проинформировали... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T15:38+0300

2025-10-09T15:38+0300

2025-10-09T15:38+0300

происшествия

рф

азербайджан

таджикистан

владимир путин

мчс

ильхам алиев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859715148_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b0382aba0249da4be4d4bf8f89aa771d.jpg

ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что о причинах крушения самолета AZAL, которые он озвучил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву, его проинформировали позавчера. Двусторонняя встреча президентов РФ и Азербайджана была анонсирована в среду. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. "В целом, в основном, я изложил то, с чем меня ознакомили, буквально, накануне нашей встречи: вчера-позавчера еще", - сказал Путин в ходе встречи с Алиевым в Таджикистане. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом. Путин ранее принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.

рф

азербайджан

таджикистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, азербайджан, таджикистан, владимир путин, мчс, ильхам алиев