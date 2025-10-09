https://1prime.ru/20251009/bank-863354975.html
Альфа-банк, Газпромбанк и Сбер откроют кредитные линии для "Россети Сибирь"
Альфа-банк, Газпромбанк и "Сбер" откроют кредитные линии общей суммой в 10 миллиардов рублей для ПАО "Россети Сибирь", следует из данных портала госзакупок. | 09.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Альфа-банк, Газпромбанк и "Сбер" откроют кредитные линии общей суммой в 10 миллиардов рублей для ПАО "Россети Сибирь", следует из данных портала госзакупок. ПАО "Россети Сибирь" провело четыре закупки на "право заключения кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии… для нужд ПАО "Россети Сибирь". По итогам проведенных тендеров, опубликованным в четверг, АО "Альфа-банк" откроет компании две кредитных линии с лимитом по 3 миллиарда рублей каждая, по одной кредитной линии с лимитом в 2 миллиарда рублей каждая откроют АО "Газпромбанк" и ПАО "Сбербанк России". С банками планируется заключить договоры. Срок действия договора на возобновляемую кредитную линию составляет 60 месяцев. В документации отмечается, что кредит необходим "для финансирования производственно-хозяйственной деятельности, рефинансирования ссудной задолженности".
