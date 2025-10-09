Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бельгии обозначили три красные линии по использованию российских активов - 09.10.2025
В Бельгии обозначили три красные линии по использованию российских активов
В Бельгии обозначили три красные линии по использованию российских активов - 09.10.2025, ПРАЙМ
В Бельгии обозначили три красные линии по использованию российских активов
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выделил три основных условия для применения российских активов в рамках предлагаемого Евросоюзом кредита для Украины,... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T17:43+0300
2025-10-09T17:43+0300
бельгия
украина
люксембург
ес
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860705128_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c74c3147ec0ccdc5e6a46b84181d3e2.jpg
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выделил три основных условия для применения российских активов в рамках предлагаемого Евросоюзом кредита для Украины, пишет издание Politico.Глава правительства заявил, что схему, предложенную Еврокомиссией, фактически можно прировнять к конфискации, сообщается в материале."Различие между репарационным кредитом и конфискацией на самом деле чрезвычайно узкое. Если эти активы останутся обездвиженными в течение длительного времени, такая договоренность может рассматриваться как квазиконфискация", — цитирует издание слова де Вевера.Премьер-министр также указал на возможность нарушения инвестиционных соглашений, заключенных Бельгией и Люксембургом с Россией, в случае реализации этого плана. В связи с этим, де Вевер очертил три ключевых принципа позиции Брюсселя: отказ от одобрения мер, которые могут быть восприняты как изъятие активов; обеспечение обязательных юридических гарантий разделения рисков с ЕС; и гарантия немедленного возврата средств, если депозитарию Euroclear потребуется быстро вернуть активы России, например, после достижения мирного соглашения, говорится в тексте.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.
бельгия
украина
люксембург
бельгия, украина, люксембург, ес, мировая экономика
БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, ЛЮКСЕМБУРГ, ЕС, Мировая экономика
17:43 09.10.2025
 
В Бельгии обозначили три красные линии по использованию российских активов

Премьер Бельгии назвал красные линии в отношении российских активов

© РИА Новости . Антон Денисов
Посольство Бельгии в Москве
Посольство Бельгии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Посольство Бельгии в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выделил три основных условия для применения российских активов в рамках предлагаемого Евросоюзом кредита для Украины, пишет издание Politico.
Глава правительства заявил, что схему, предложенную Еврокомиссией, фактически можно прировнять к конфискации, сообщается в материале.
"Различие между репарационным кредитом и конфискацией на самом деле чрезвычайно узкое. Если эти активы останутся обездвиженными в течение длительного времени, такая договоренность может рассматриваться как квазиконфискация", — цитирует издание слова де Вевера.
Премьер-министр также указал на возможность нарушения инвестиционных соглашений, заключенных Бельгией и Люксембургом с Россией, в случае реализации этого плана.
В связи с этим, де Вевер очертил три ключевых принципа позиции Брюсселя: отказ от одобрения мер, которые могут быть восприняты как изъятие активов; обеспечение обязательных юридических гарантий разделения рисков с ЕС; и гарантия немедленного возврата средств, если депозитарию Euroclear потребуется быстро вернуть активы России, например, после достижения мирного соглашения, говорится в тексте.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.
БЕЛЬГИЯ УКРАИНА ЛЮКСЕМБУРГ ЕС Мировая экономика
 
 
