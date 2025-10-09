В Крыму рассказали о ситуации с топливом
Бензин появился в продаже на 79 АЗС в Крыму
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - ПРАЙМ. Бензин в четверг утром поступил в продажу на 79 заправках в различных регионах в республике Крым, но популярная марка АИ 95 есть только на семи станциях, сообщило минтопэнерго региона.
Первого октября решением властей лимиты на продажу топлива сократили в Крыму, теперь в одни руки отпускается не более 20 литров. Запасы топлива в республике Крым распределены на АЗС полуострова пропорционально, сообщили власти ранее. Губернатор региона Михаил Развожаев в четверг сообщал, что ситуация с топливом в Севастополе стабилизировалась.
В сводной таблице с указанием адресов 79 АЗС, где продается топливо, видно, что почти на всех заправках в свободной продаже есть бензин марки АИ 92. Ранее его продажи были сильно ограничены. Бензин АИ 95 присутствует в продаже только на трех АЗС в Симферополе и по одной в Ялте. Евпатории, Красноперекопске и Бахчисарайском районе. В продаже на многих АЗС есть АИ 95+, его цена существенно выше. Дизельное топливо продается без ограничений.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, 2 октября предельная стоимость литра АИ-95 стала 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров.
Первого октября министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.