https://1prime.ru/20251009/benzin-863356765.html

В России разработали модель мониторинга цен на бензин

В России разработали модель мониторинга цен на бензин - 09.10.2025, ПРАЙМ

В России разработали модель мониторинга цен на бензин

Российские власти разработали модель мониторинга цен на бензин на основе потребительской активности, что позволяет быстро реагировать на ситуацию, сообщило... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T23:06+0300

2025-10-09T23:06+0300

2025-10-09T23:06+0300

россия

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:48:2554:1485_1920x0_80_0_0_7085149852a78a923386bb6ed6b2c13c.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российские власти разработали модель мониторинга цен на бензин на основе потребительской активности, что позволяет быстро реагировать на ситуацию, сообщило правительство. Отмечается, что вице-премьер Александр Новак провел серию совещаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. "В рамках исполнения поручения вице-премьера была разработана модель мониторинга цен на бензин, основанная на потребительской активности. Мониторинг позволяет отслеживать динамику цен в разных регионах и объем потребления, что дает возможность оперативно реагировать на ситуацию", – говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20251009/benzin-863338029.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак