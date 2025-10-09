https://1prime.ru/20251009/benzin-863356765.html
В России разработали модель мониторинга цен на бензин
В России разработали модель мониторинга цен на бензин - 09.10.2025, ПРАЙМ
В России разработали модель мониторинга цен на бензин
Российские власти разработали модель мониторинга цен на бензин на основе потребительской активности, что позволяет быстро реагировать на ситуацию, сообщило... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T23:06+0300
2025-10-09T23:06+0300
2025-10-09T23:06+0300
россия
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:48:2554:1485_1920x0_80_0_0_7085149852a78a923386bb6ed6b2c13c.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российские власти разработали модель мониторинга цен на бензин на основе потребительской активности, что позволяет быстро реагировать на ситуацию, сообщило правительство. Отмечается, что вице-премьер Александр Новак провел серию совещаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. "В рамках исполнения поручения вице-премьера была разработана модель мониторинга цен на бензин, основанная на потребительской активности. Мониторинг позволяет отслеживать динамику цен в разных регионах и объем потребления, что дает возможность оперативно реагировать на ситуацию", – говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251009/benzin-863338029.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:0:2554:1916_1920x0_80_0_0_168959185baebb67e08f7baaffbba20a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр новак
В России разработали модель мониторинга цен на бензин
В России разработали модель мониторинга цен на бензин на основе потребительской активности
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российские власти разработали модель мониторинга цен на бензин на основе потребительской активности, что позволяет быстро реагировать на ситуацию, сообщило правительство.
Отмечается, что вице-премьер Александр Новак
провел серию совещаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
"В рамках исполнения поручения вице-премьера была разработана модель мониторинга цен на бензин, основанная на потребительской активности. Мониторинг позволяет отслеживать динамику цен в разных регионах и объем потребления, что дает возможность оперативно реагировать на ситуацию", – говорится в сообщении.
Набиуллина рассказала, как относится к росту цен на бензин