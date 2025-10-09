https://1prime.ru/20251009/birzha-863350189.html

Американские фондовые индексы снижаются

Американские фондовые индексы снижаются - 09.10.2025, ПРАЙМ

Американские фондовые индексы снижаются

Основные фондовые индексы США снижаются в четверг, при этом индексы Nasdaq Composite и S&P 500 ранее в ходе торгов успели обновить рекорды, свидетельствуют... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T18:34+0300

2025-10-09T18:34+0300

2025-10-09T18:34+0300

рынок

торги

индексы

сша

израиль

газа

дональд трамп

tesla

dow jones

nasdaq

https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_3f6981c4a50f156a8dc645520647aeba.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в четверг, при этом индексы Nasdaq Composite и S&P 500 ранее в ходе торгов успели обновить рекорды, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы следят за геополитическими и корпоративными новостями, а также продолжающимся шатдауном правительства США. По состоянию на 17.32 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,42% - до 46 408,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,4%, до 22 951,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,37%, до 6 728,48 пункта. При этом ранее в четверг Nasdaq и S&P 500 обновили исторические рекорды – 23 062,62 пункта и 6 764,58 пункта соответственно. Цена акций Nvidia также достигла нового рекорда: в ходе торгов она максимально поднималась до 195,3 доллара. Инвесторы следят за геополитическими новостями. Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска. План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Статистика по первичным заявкам на пособие по безработице в США за неделю по 4 октября не была опубликована в четверг из-за приостановки работы правительства. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой правительственный шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Бумаги американской авиакомпании Delta Air Lines растут в цене на 4%. Согласно отчету компании, в третьем квартале ее выручка выросла на 4,1% в годовом выражении - до 15,197 миллиарда долларов, превысив прогноз в 15,04 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию выросла до 1,71 доллара с 1,5 доллара годом ранее при прогнозе в 1,53 доллара. Акции производителя электромобилей Tesla снижаются в цене на 1,9%. Ранее Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) открыло расследование в отношении Tesla, затрагивающее более 2,882 миллиона машин. Причиной стали случаи, когда автомобиль компании с системой автопилота FSD проезжал на красный свет или выезжал на встречную полосу, что приводило в том числе к авариям и травмам.

https://1prime.ru/20251008/birzhi-863308225.html

сша

израиль

газа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, израиль, газа, дональд трамп, tesla, dow jones, nasdaq, nasdaq composite