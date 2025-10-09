Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
09.10.2025
Американские фондовые индексы снижаются
Американские фондовые индексы снижаются - 09.10.2025, ПРАЙМ
Американские фондовые индексы снижаются
Основные фондовые индексы США снижаются в четверг, при этом индексы Nasdaq Composite и S&P 500 ранее в ходе торгов успели обновить рекорды, свидетельствуют... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T18:34+0300
2025-10-09T18:34+0300
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в четверг, при этом индексы Nasdaq Composite и S&amp;P 500 ранее в ходе торгов успели обновить рекорды, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы следят за геополитическими и корпоративными новостями, а также продолжающимся шатдауном правительства США. По состоянию на 17.32 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,42% - до 46 408,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,4%, до 22 951,03 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,37%, до 6 728,48 пункта. При этом ранее в четверг Nasdaq и S&amp;P 500 обновили исторические рекорды – 23 062,62 пункта и 6 764,58 пункта соответственно. Цена акций Nvidia также достигла нового рекорда: в ходе торгов она максимально поднималась до 195,3 доллара. Инвесторы следят за геополитическими новостями. Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска. План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Статистика по первичным заявкам на пособие по безработице в США за неделю по 4 октября не была опубликована в четверг из-за приостановки работы правительства. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой правительственный шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Бумаги американской авиакомпании Delta Air Lines растут в цене на 4%. Согласно отчету компании, в третьем квартале ее выручка выросла на 4,1% в годовом выражении - до 15,197 миллиарда долларов, превысив прогноз в 15,04 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию выросла до 1,71 доллара с 1,5 доллара годом ранее при прогнозе в 1,53 доллара. Акции производителя электромобилей Tesla снижаются в цене на 1,9%. Ранее Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) открыло расследование в отношении Tesla, затрагивающее более 2,882 миллиона машин. Причиной стали случаи, когда автомобиль компании с системой автопилота FSD проезжал на красный свет или выезжал на встречную полосу, что приводило в том числе к авариям и травмам.
18:34 09.10.2025
 
Американские фондовые индексы снижаются

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в четверг, при этом индексы Nasdaq Composite и S&P 500 ранее в ходе торгов успели обновить рекорды, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы следят за геополитическими и корпоративными новостями, а также продолжающимся шатдауном правительства США.
По состоянию на 17.32 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,42% - до 46 408,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,4%, до 22 951,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,37%, до 6 728,48 пункта.
При этом ранее в четверг Nasdaq и S&P 500 обновили исторические рекорды – 23 062,62 пункта и 6 764,58 пункта соответственно.
Цена акций Nvidia также достигла нового рекорда: в ходе торгов она максимально поднималась до 195,3 доллара.
Инвесторы следят за геополитическими новостями. Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов.
Статистика по первичным заявкам на пособие по безработице в США за неделю по 4 октября не была опубликована в четверг из-за приостановки работы правительства.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой правительственный шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.
Бумаги американской авиакомпании Delta Air Lines растут в цене на 4%. Согласно отчету компании, в третьем квартале ее выручка выросла на 4,1% в годовом выражении - до 15,197 миллиарда долларов, превысив прогноз в 15,04 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию выросла до 1,71 доллара с 1,5 доллара годом ранее при прогнозе в 1,53 доллара.
Акции производителя электромобилей Tesla снижаются в цене на 1,9%. Ранее Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) открыло расследование в отношении Tesla, затрагивающее более 2,882 миллиона машин. Причиной стали случаи, когда автомобиль компании с системой автопилота FSD проезжал на красный свет или выезжал на встречную полосу, что приводило в том числе к авариям и травмам.
