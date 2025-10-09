Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве запустили новый онлайн-сервис для малого бизнеса - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251009/biznes-863324393.html
В Москве запустили новый онлайн-сервис для малого бизнеса
В Москве запустили новый онлайн-сервис для малого бизнеса - 09.10.2025, ПРАЙМ
В Москве запустили новый онлайн-сервис для малого бизнеса
Новый бесплатный онлайн-сервис для оценки эффективности предприятия в сфере торговли и услуг запустили в Москве, рассказала журналистам заммэра столицы Наталья... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T11:10+0300
2025-10-09T11:10+0300
бизнес
технологии
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860965288_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_084da7a3ad87da1fe31bf259ced6130e.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Новый бесплатный онлайн-сервис для оценки эффективности предприятия в сфере торговли и услуг запустили в Москве, рассказала журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина. "На столичном портале "Малый бизнес Москвы" (МБМ) появился бесплатный онлайн-сервис для оценки эффективности своего предприятия в сфере торговли и услуг", - сказала Сергунина. Она отметила, что он дает возможность сравнить ключевые параметры с показателями прибыльных компаний в этой же области, чтобы спланировать дальнейшую стратегию развития. "Новый инструмент будет полезен не только действующим, но и начинающим предпринимателям. С его помощью можно проанализировать работу организации, получить конкретные ориентиры по необходимому количеству сотрудников, ассортименту и оборудованию, а также проверить бизнес-идею до старта", - рассказала Сергунина.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860965288_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_e301c9a93cac41c4b45226f8f8466e04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, россия, москва
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА
11:10 09.10.2025
 
В Москве запустили новый онлайн-сервис для малого бизнеса

В Москве запустили онлайн-сервис для оценки эффективности бизнеса в сфере торговли и услуг

© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Новый бесплатный онлайн-сервис для оценки эффективности предприятия в сфере торговли и услуг запустили в Москве, рассказала журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина.
"На столичном портале "Малый бизнес Москвы" (МБМ) появился бесплатный онлайн-сервис для оценки эффективности своего предприятия в сфере торговли и услуг", - сказала Сергунина.
Она отметила, что он дает возможность сравнить ключевые параметры с показателями прибыльных компаний в этой же области, чтобы спланировать дальнейшую стратегию развития.
"Новый инструмент будет полезен не только действующим, но и начинающим предпринимателям. С его помощью можно проанализировать работу организации, получить конкретные ориентиры по необходимому количеству сотрудников, ассортименту и оборудованию, а также проверить бизнес-идею до старта", - рассказала Сергунина.
 
БизнесТехнологииРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала