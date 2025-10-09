https://1prime.ru/20251009/biznes-863324393.html
В Москве запустили новый онлайн-сервис для малого бизнеса
В Москве запустили новый онлайн-сервис для малого бизнеса
2025-10-09T11:10+0300
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Новый бесплатный онлайн-сервис для оценки эффективности предприятия в сфере торговли и услуг запустили в Москве, рассказала журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина. "На столичном портале "Малый бизнес Москвы" (МБМ) появился бесплатный онлайн-сервис для оценки эффективности своего предприятия в сфере торговли и услуг", - сказала Сергунина. Она отметила, что он дает возможность сравнить ключевые параметры с показателями прибыльных компаний в этой же области, чтобы спланировать дальнейшую стратегию развития. "Новый инструмент будет полезен не только действующим, но и начинающим предпринимателям. С его помощью можно проанализировать работу организации, получить конкретные ориентиры по необходимому количеству сотрудников, ассортименту и оборудованию, а также проверить бизнес-идею до старта", - рассказала Сергунина.
