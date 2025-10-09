Цены на какао-бобы упали до рекордных значений

https://1prime.ru/20251009/boby-863352279.html
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире продолжают снижаться до рекордных значений, в четверг вечером они дешевеют почти на 1%, стоимость фьючерса опустилась ниже 5 900 долларов за тонну впервые с февраля 2024 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 19.00 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижается на 0,93% относительно предыдущего закрытия, до 5 944 долларов за тонну. Минутами ранее показатель опустился ниже 5 900 долларов впервые с 23 февраля 2024 года. Днем ранее показатель опустился ниже 6 000 долларов впервые с 7 октября 2024 года. Какао-бобы дешевеют пятый месяц подряд, при этом в сентябре цена упала почти на 12%. А с начала года их биржевая стоимость сократилась более чем на 60% - с 11,5 тысячи долларов.
