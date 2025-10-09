Платформу по борьбе с кибермошенничеством введут на "ГосТехе"

https://1prime.ru/20251009/borba-863357078.html

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Платформу по борьбе с кибермошенниками для взаимодействия госорганов, банков и операторов связи в России планируется ввести на "ГосТехе" до 1 марта 2026 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минцифры. "В рамках принятого в апреле закона о противодействии кибермошенничеству предполагается создание антифрод-платформы для взаимодействия госорганов, банков, операторов связи, организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями и провайдеров хостинга. Это позволит обеспечить эффективное взаимодействие всех участников в целях предотвращения и пресечения телефонного и онлайн-мошенничества. До 1 марта 2026 года будут обеспечены создание и ввод системы в эксплуатацию на платформе "ГосТех", - сообщили в министерстве. Соответствующий проект постановления опубликован на портале публикования проектов нормативно-правовых актов. Минцифры выступает оператором информационной системы, то есть отвечает за ее создание, развитие и эксплуатацию, подключение пользователей и техническую поддержку. Антифрод-система будет взаимодействовать с ЕСИА, автоматизированной системой обработки инцидентов (АСОИ ФинЦЕРТ), системами Роскомнадзора, реестром запрещенных сайтов и доменов и другими. Участниками информационной системы станут госорганы, Банк России и кредитные организации, Генпрокуратура, СК РФ, МВД России, операторы связи, владельцы соцсетей и сервисов размещения объявлений, провайдеры хостинга и другие. Основными функциями антифрод-платформы станет сбор и обмен данными о кибермошеннических действиях, автоматический обмен сигналами о подозрительных событиях между участниками системы. Также с ее помощью будет осуществляться хранение информации о нарушителях и используемых ими абонентских номерах, выявление и учет фишинговых сайтов и ресурсов, ограничение доступа к опасным или мошенническим интернет-ресурсам, сбор статистики и аналитики по киберпреступлениям. "Доступ к сведениям предоставляется пользователям только в пределах их деятельности через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)… Такая информационная система станет важным шагом в борьбе с кибермошенниками. Она позволит усилить безопасность граждан в интернете и защитить их от противоправных действий", - добавили в Минцифры. С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они могут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также могут устанавливать через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.

