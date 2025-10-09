https://1prime.ru/20251009/briks-863322127.html

Правительство утвердило разработку плана по созданию биржи БРИКС

Ряд российских заинтересованных ведомств совместно с ЦБ РФ к 1 июля 2026 года должны представить в правительство доклад по разработке и утверждению плана

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Ряд российских заинтересованных ведомств совместно с ЦБ РФ к 1 июля 2026 года должны представить в правительство доклад по разработке и утверждению плана работы по созданию биржи БРИКС, говорится в Национальном плане развития конкуренции на 2026-2030 годы. Ранее в четверг правительство утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы, распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Разработка и утверждение плана работы по созданию биржи БРИКС в целях развития взаимной биржевой торговли. Вид документа: доклад в Правительство Российской Федерации. Срок исполнения: 1 июля 2026 г. Ответственный исполнитель: Минэкономразвития России, Минфин России, Минсельхоз России, ФАС России, Минпромторг России при участии Банка России и заинтересованных организаций", - указано в Национальном плане.

