Британия получит от Индии 1,3 млрд фунтов стерлингов инвестиций

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Великобритания в рамках новых торговых соглашений с индийскими компаниями получит 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (1,7 миллиарда долларов) инвестиций в свою экономику, сообщил офис британского премьер-министра Кира Стармера. Стармер прибыл в Индию с двухдневным визитом. Его сопровождают более 125 представителей бизнеса, культуры и науки, включая руководителей компаний Rolls-Royce, British Telecom, Diageo, Лондонской фондовой биржи и British Airways. Ожидается, что в четверг Стармер проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, после чего лидеры обеих стран будут участвовать в форуме Global Fintech Fest. "Шестьдесят четыре индийских инвестора подтвердили свою уверенность в Великобритании как в месте для ведения бизнеса, вкладывая в общей сложности 1,3 миллиарда фунтов стерлингов в некоторые из самых процветающих предприятий Великобритании, что демонстрирует влияние торгового соглашения между Великобританией и Индией на доверие инвесторов", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале офиса Стармера. В заявлении отмечается, что инвестиции затронут секторы британской экономики, связанные в том числе с инженерией, технологиями и креативными индустриями. Соглашения, согласно заявлению, помогут создать 6,9 тысячи новых рабочих мест в Великобритании. В июле Великобритания и Индия во время визита премьер-министра Нарендры Моди в Лондон подписали соглашение о свободной торговле двух стран. Оно направлено на снижение пошлин на широкий спектр товаров - от текстиля и автомобилей до шотландского виски - и на расширение доступа к рынкам для компаний обеих сторон. Аналитики считают, что соглашение между Великобританией и Индией - пятой и шестой по величине экономиками мира - может увеличить двустороннюю торговлю примерно на 34 миллиарда долларов к 2040 году.
02:07 09.10.2025
 
