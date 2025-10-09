https://1prime.ru/20251009/byudzhet-863344850.html

Дефицит бюджета России в 2025 году составил 1,7% ВВП

Дефицит бюджета России в 2025 году составил 1,7% ВВП - 09.10.2025, ПРАЙМ

Дефицит бюджета России в 2025 году составил 1,7% ВВП

Дефицит федерального бюджета России в январе-сентябре 2025 года составил 3,787 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, следует из материалов на сайте Минфина РФ. | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T16:54+0300

2025-10-09T16:54+0300

2025-10-09T16:54+0300

финансы

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83058/19/830581968_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_d8cbf46a7a682bd05bd9d01e937e9a3f.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета России в январе-сентябре 2025 года составил 3,787 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, следует из материалов на сайте Минфина РФ. "По итогам января-сентября 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 3 787 млрд рублей, что на 4 365 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года", - говорится в материалах. Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-августа составил 1,7% ВВП. За аналогичный период прошлого года дефицит составлял 578 миллиардов рублей или 0,3% ВВП. На конец 2025 года уровень дефицита бюджета оценивается в 5,7 триллиона рублей или 2,6% ВВП, согласно поправкам к бюджету на 2025 год. "В целом в 2025 году дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 2,6% ВВП, а структурный первичный баланс в размере 1,3% ВВП. Превышение целевых параметров структурного первичного баланса по итогам года связано с замедлением роста ненефтегазовых доходов в условиях охлаждения инфляции и внутреннего спроса", - говорится в материалах. Так, по предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-сентября 2025 года составил 30,725 триллиона рублей, что выше уровня предыдущего года на 19,5% год к году. С учетом понижения прогноза поступления ненефтегазовых доходов в проекте поправок к закону о бюджете на 2025 год предельный размер бюджетных ассигнований сохранен на уровне, утвержденном в законе о бюджете (№152-ФЗ от 24 июня 2025 года - "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"). "По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-сентябре 2025 года составил 26 938 млрд рублей, что на 2,5% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом в части поступления ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+13% г/г), так и бюджетной системы в целом (+12% г/г) сохраняется положительная динамика", - отмечается в материалах. Динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе-сентябре 2025 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, ожидаемого по итогам 2025 года в соответствии с проектом поправок к закону о бюджете на 2025 год, говорится в материалах.

https://1prime.ru/20250929/byudzhet-862947262.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф