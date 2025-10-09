https://1prime.ru/20251009/chek-863310739.html

Средний чек снятия наличных в банкоматах России снизился на 11,7%

Средний чек снятия наличных в банкоматах России снизился на 11,7% - 09.10.2025, ПРАЙМ

Средний чек снятия наличных в банкоматах России снизился на 11,7%

Средний чек снятия наличных в банкоматах России за три квартала 2025 года снизился на 11,7%, до 38 200 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T04:47+0300

2025-10-09T04:47+0300

2025-10-09T04:47+0300

финансы

банки

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863310739.jpg?1759974449

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Средний чек снятия наличных в банкоматах России за три квартала 2025 года снизился на 11,7%, до 38 200 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости. "Как показала статистика Банка Русский Стандарт, средний чек снятия наличных средств через банкомат за три квартала текущего года снизился до 38 200 рублей с 42 654 рублей годом ранее", - говорится в исследовании. Также по данным исследования, средняя сумма внесения снизилась до 10 270 рублей с 10 718 рублей в 2024 году. Аналитики банка отмечают, что банкоматы чаще используют для того, чтобы вносить средства. "Так, по итогам трех кварталов текущего года 75% от всех операций в АТМ пришлось на пополнение счетов, а 25% – на получение средств. Годом ранее соотношение было практически таким же: ранее 74% против 26%, соответственно", - добавили они. Тем временем по сумме операций с января по сентябрь 2025 года, напротив, лидирует снятие средств – 55% против 45% у пополнений счетов, соответственно, уточняется в исследовании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки