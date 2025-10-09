Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средний чек снятия наличных в банкоматах России снизился на 11,7% - 09.10.2025
Экономика
https://1prime.ru/20251009/chek-863310739.html
Средний чек снятия наличных в банкоматах России снизился на 11,7%
финансы
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Средний чек снятия наличных в банкоматах России за три квартала 2025 года снизился на 11,7%, до 38 200 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости. "Как показала статистика Банка Русский Стандарт, средний чек снятия наличных средств через банкомат за три квартала текущего года снизился до 38 200 рублей с 42 654 рублей годом ранее", - говорится в исследовании. Также по данным исследования, средняя сумма внесения снизилась до 10 270 рублей с 10 718 рублей в 2024 году. Аналитики банка отмечают, что банкоматы чаще используют для того, чтобы вносить средства. "Так, по итогам трех кварталов текущего года 75% от всех операций в АТМ пришлось на пополнение счетов, а 25% – на получение средств. Годом ранее соотношение было практически таким же: ранее 74% против 26%, соответственно", - добавили они. Тем временем по сумме операций с января по сентябрь 2025 года, напротив, лидирует снятие средств – 55% против 45% у пополнений счетов, соответственно, уточняется в исследовании.
финансы, банки
Финансы, Банки, Экономика
04:47 09.10.2025
 
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Средний чек снятия наличных в банкоматах России за три квартала 2025 года снизился на 11,7%, до 38 200 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости.
"Как показала статистика Банка Русский Стандарт, средний чек снятия наличных средств через банкомат за три квартала текущего года снизился до 38 200 рублей с 42 654 рублей годом ранее", - говорится в исследовании.
Также по данным исследования, средняя сумма внесения снизилась до 10 270 рублей с 10 718 рублей в 2024 году.
Аналитики банка отмечают, что банкоматы чаще используют для того, чтобы вносить средства. "Так, по итогам трех кварталов текущего года 75% от всех операций в АТМ пришлось на пополнение счетов, а 25% – на получение средств. Годом ранее соотношение было практически таким же: ранее 74% против 26%, соответственно", - добавили они.
Тем временем по сумме операций с января по сентябрь 2025 года, напротив, лидирует снятие средств – 55% против 45% у пополнений счетов, соответственно, уточняется в исследовании.
 
