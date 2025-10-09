https://1prime.ru/20251009/dax-863319411.html
Немецкий DAX обновил рекорд
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в четверг, при этом немецкий DAX обновил рекорд, поднявшись выше 24 700 пунктов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.05 мск немецкий DAX рос на 0,2%, до 24 673,62 пункта, минутами ранее он достигал рекордного значения в 24 711,62 пункта. Британский индекс FTSE 100 в то же время снижался на 0,43%, до 9 507,7 пункта, французский CAC 40 рос на 0,27%, до 8 082,28 пункта.
По состоянию на 10.05 мск немецкий DAX
рос на 0,2%, до 24 673,62 пункта, минутами ранее он достигал рекордного значения в 24 711,62 пункта.
Британский индекс FTSE 100 в то же время снижался на 0,43%, до 9 507,7 пункта, французский CAC 40 рос на 0,27%, до 8 082,28 пункта.