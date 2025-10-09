Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Немецкий DAX обновил рекорд - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251009/dax-863319411.html
Немецкий DAX обновил рекорд
Немецкий DAX обновил рекорд - 09.10.2025, ПРАЙМ
Немецкий DAX обновил рекорд
Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в четверг, при этом немецкий DAX обновил рекорд, поднявшись выше 24 700 пунктов, свидетельствуют данные... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T10:14+0300
2025-10-09T10:14+0300
экономика
рынок
торги
индексы
европа
dax
биржи
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/78/841357850_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_06380a0455e3e6fc6d159ecb6ca16ca7.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в четверг, при этом немецкий DAX обновил рекорд, поднявшись выше 24 700 пунктов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.05 мск немецкий DAX рос на 0,2%, до 24 673,62 пункта, минутами ранее он достигал рекордного значения в 24 711,62 пункта. Британский индекс FTSE 100 в то же время снижался на 0,43%, до 9 507,7 пункта, французский CAC 40 рос на 0,27%, до 8 082,28 пункта.
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/78/841357850_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0c076640b82bdb9b59f85502f0760803.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, европа, dax, биржи
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, DAX, биржи
10:14 09.10.2025
 
Немецкий DAX обновил рекорд

Немецкий DAX обновил рекорд, поднявшись выше 24 700 пунктов

© Unsplash/Wance PaleriБиржевые индексы
Биржевые индексы
Биржевые индексы. Архивное фото
© Unsplash/Wance Paleri
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в четверг, при этом немецкий DAX обновил рекорд, поднявшись выше 24 700 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.05 мск немецкий DAX рос на 0,2%, до 24 673,62 пункта, минутами ранее он достигал рекордного значения в 24 711,62 пункта.
Британский индекс FTSE 100 в то же время снижался на 0,43%, до 9 507,7 пункта, французский CAC 40 рос на 0,27%, до 8 082,28 пункта.
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыЕВРОПАDAXбиржи
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала