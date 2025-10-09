Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чекунков рассказал о бюджете госпрограммы по развитию ДФО - 09.10.2025
Чекунков рассказал о бюджете госпрограммы по развитию ДФО
Чекунков рассказал о бюджете госпрограммы по развитию ДФО
экономика
россия
дальний восток
арктика
алексей чекунков
минвостокразвития
госдума
минфин
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. На реализацию мероприятий государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" в соответствии с законопроектом о федеральном бюджете на 2026-2028 годы предусмотрено 216 миллиардов рублей, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "На государственную программу по развитию Дальнего Востока с учетом зарезервированных средств от (проекта - ред.) "Сахалина-2" на 2026-2028 годы предусмотрено 216 миллиардов рублей", - сказал Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, где рассматривался проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". По его словам, общие подходы к формированию финансового обеспечения госпрограмм "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" в целом сохранились, в том числе благодаря проведенной работе с Минфином России. "Бюджет нами сформирован сбалансированно между экономическими и социальными проектами", - отметил министр.
дальний восток
арктика
россия, дальний восток, арктика, алексей чекунков, минвостокразвития, госдума, минфин
Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Алексей Чекунков, Минвостокразвития, Госдума, Минфин
11:13 09.10.2025
 
Чекунков рассказал о бюджете госпрограммы по развитию ДФО

Чекунков: на развитие Дальнего Востока в 2026-2028 годах направят 216 млрд рублей

Алексей Чекунков
Алексей Чекунков
Алексей Чекунков. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. На реализацию мероприятий государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" в соответствии с законопроектом о федеральном бюджете на 2026-2028 годы предусмотрено 216 миллиардов рублей, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"На государственную программу по развитию Дальнего Востока с учетом зарезервированных средств от (проекта - ред.) "Сахалина-2" на 2026-2028 годы предусмотрено 216 миллиардов рублей", - сказал Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, где рассматривался проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".
По его словам, общие подходы к формированию финансового обеспечения госпрограмм "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" в целом сохранились, в том числе благодаря проведенной работе с Минфином России.
"Бюджет нами сформирован сбалансированно между экономическими и социальными проектами", - отметил министр.
 
ЭкономикаРОССИЯДальний ВостокАРКТИКААлексей ЧекунковМинвостокразвитияГосдумаМинфин
 
 
