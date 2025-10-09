https://1prime.ru/20251009/dfo-863325056.html
Чекунков рассказал о бюджете госпрограммы по развитию ДФО
Чекунков рассказал о бюджете госпрограммы по развитию ДФО
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. На реализацию мероприятий государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" в соответствии с законопроектом о федеральном бюджете на 2026-2028 годы предусмотрено 216 миллиардов рублей, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "На государственную программу по развитию Дальнего Востока с учетом зарезервированных средств от (проекта - ред.) "Сахалина-2" на 2026-2028 годы предусмотрено 216 миллиардов рублей", - сказал Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, где рассматривался проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". По его словам, общие подходы к формированию финансового обеспечения госпрограмм "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" в целом сохранились, в том числе благодаря проведенной работе с Минфином России. "Бюджет нами сформирован сбалансированно между экономическими и социальными проектами", - отметил министр.
