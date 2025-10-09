https://1prime.ru/20251009/dfo-863325056.html

Чекунков рассказал о бюджете госпрограммы по развитию ДФО

Чекунков рассказал о бюджете госпрограммы по развитию ДФО - 09.10.2025, ПРАЙМ

Чекунков рассказал о бюджете госпрограммы по развитию ДФО

На реализацию мероприятий государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" в соответствии с законопроектом о... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T11:13+0300

2025-10-09T11:13+0300

2025-10-09T11:13+0300

экономика

россия

дальний восток

арктика

алексей чекунков

минвостокразвития

госдума

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/83458/38/834583880_0:0:3156:1776_1920x0_80_0_0_def534b3611e2b4ad282ad9a99f21c91.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. На реализацию мероприятий государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" в соответствии с законопроектом о федеральном бюджете на 2026-2028 годы предусмотрено 216 миллиардов рублей, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "На государственную программу по развитию Дальнего Востока с учетом зарезервированных средств от (проекта - ред.) "Сахалина-2" на 2026-2028 годы предусмотрено 216 миллиардов рублей", - сказал Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, где рассматривался проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". По его словам, общие подходы к формированию финансового обеспечения госпрограмм "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" в целом сохранились, в том числе благодаря проведенной работе с Минфином России. "Бюджет нами сформирован сбалансированно между экономическими и социальными проектами", - отметил министр.

дальний восток

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальний восток, арктика, алексей чекунков, минвостокразвития, госдума, минфин