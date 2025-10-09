https://1prime.ru/20251009/eksperty-863311468.html
Эксперты выяснили, на что россияне готовы тратить крупные суммы
Эксперты выяснили, на что россияне готовы тратить крупные суммы
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Житель Новосибирской области потратил в сентябре 337,5 тысяч рублей на безлимитный сертификат на посещение бани - и примерно на эту же сумму в Москве купили женские туфли, выяснили аналитики "Контур Маркета" на основе собственных данных, результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости.
"Аналитики "Контур.Маркета" выяснили, на что россияне готовы тратить крупные суммы денег. Предпочтения различаются от региона к региону. Больше всего в сентябре заплатил житель Новосибирской области: в 337 500 рублей обошелся ему безлимитный сертификат в баню. В Москве примерно за эту же сумму купили женские туфли - 317 000 рублей", - сказали в компании.
Любителей дорогого алкоголя обнаружили в Краснодарском крае и в Тюмени. Так, покупатель на юге потратил 134 тысячи рублей на бутылку итальянского сухого вина, тогда как в Тюмени любитель коньяка отдал 120 000 рублей за 0,7 литра. Другой тюменец приобрел 300 литров пива, потратив на него 99 тысяч рублей. На "закуску" в Тюмени приобретали свежемороженый муксун (50 килограммов), икорную стердяль (17 килограммов), пармезан (44 килограммов), мидии киви (23 килограммов) и оленину (54 килограммов).
А житель Свердловской области приобрел 37,5 килограммов молотого кофе на 90 тысяч рублей. А в Новосибирской области активно готовятся к зиме: кто-то за один раз купил джемпер и шарф из шерсти мериноса и яка, джинсы и два шерстяных пальто - и отдал за все это 222 000 рублей.
"Аналитики обнаружили, что примерно в одной ценовой категории могут оказаться самые неожиданные вещи: труба подзорная - 94 756 рублей, тур в Турцию - 86 750 рублей и смеситель для ванны - 99 900 рублей", - отметили в "Контур Маркете".
«Контур.Маркет»: Новосибирский житель потратил 337,5 тыс. рублей на баню
