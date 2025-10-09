https://1prime.ru/20251009/energetika-863333696.html

Миллер раскритиковал отказ в мире от традиционных энергоносителей

Миллер раскритиковал отказ в мире от традиционных энергоносителей - 09.10.2025, ПРАЙМ

Миллер раскритиковал отказ в мире от традиционных энергоносителей

Отказ мировых энергокомпаний от традиционных углеводородов стал "погоней за двумя зайцами", ни одного не поймали, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T13:21+0300

2025-10-09T13:21+0300

2025-10-09T13:34+0300

энергетика

алексей миллер

углеводороды

добыча углеводородов

мировая экономика

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863332870_0:39:3023:1739_1920x0_80_0_0_34b2273a4af3b58916ade16f8ae8611f.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Отказ мировых энергокомпаний от традиционных углеводородов стал "погоней за двумя зайцами", ни одного не поймали, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер."В 2016-2019 годах началась эпоха борьбы с традиционными углеводородами... За двумя зайчиками погонишься - ни одного не поймаешь. По-видимому, они за одним из зайчиков погнались, по-моему - ни одного не поймали", - сказал он в ходе Петербургского международного газового форума-2025.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алексей миллер, углеводороды, добыча углеводородов, мировая экономика, газпром