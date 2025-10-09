https://1prime.ru/20251009/energetika-863333696.html
Миллер раскритиковал отказ в мире от традиционных энергоносителей
2025-10-09T13:21+0300
2025-10-09T13:21+0300
2025-10-09T13:34+0300
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Отказ мировых энергокомпаний от традиционных углеводородов стал "погоней за двумя зайцами", ни одного не поймали, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер."В 2016-2019 годах началась эпоха борьбы с традиционными углеводородами... За двумя зайчиками погонишься - ни одного не поймаешь. По-видимому, они за одним из зайчиков погнались, по-моему - ни одного не поймали", - сказал он в ходе Петербургского международного газового форума-2025.
