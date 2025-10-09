Миллер раскритиковал отказ в мире от традиционных энергоносителей

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Отказ мировых энергокомпаний от традиционных углеводородов стал "погоней за двумя зайцами", ни одного не поймали, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер."В 2016-2019 годах началась эпоха борьбы с традиционными углеводородами... За двумя зайчиками погонишься - ни одного не поймаешь. По-видимому, они за одним из зайчиков погнались, по-моему - ни одного не поймали", - сказал он в ходе Петербургского международного газового форума-2025.
алексей миллер, углеводороды, добыча углеводородов, мировая экономика, газпром
Энергетика, Алексей Миллер, углеводороды, добыча углеводородов, Мировая экономика, Газпром
13:21 09.10.2025 (обновлено: 13:34 09.10.2025)
 
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер . Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Отказ мировых энергокомпаний от традиционных углеводородов стал "погоней за двумя зайцами", ни одного не поймали, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"В 2016-2019 годах началась эпоха борьбы с традиционными углеводородами... За двумя зайчиками погонишься - ни одного не поймаешь. По-видимому, они за одним из зайчиков погнались, по-моему - ни одного не поймали", - сказал он в ходе Петербургского международного газового форума-2025.
 
ЭнергетикаАлексей Миллеруглеводородыдобыча углеводородовМировая экономикаГазпром
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
