"Сильная валюта не нужна": Европа примет важное решение - 09.10.2025
"Сильная валюта не нужна": Европа примет важное решение
"Сильная валюта не нужна": Европа примет важное решение - 09.10.2025, ПРАЙМ
"Сильная валюта не нужна": Европа примет важное решение
Европе не выгоден сильный евро, а именно такая ситуация складывается на фоне ослабления доллара и юаня. Что предпримет ЕЦБ, рассказала агентству "Прайм"... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T04:04+0300
2025-10-09T04:04+0300
евро
рынок
мировая экономика
европа
германия
нидерланды
ецб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044600_0:99:2485:1497_1920x0_80_0_0_33a556a0b1fad2e16e597f207b54111c.jpg
МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Европе не выгоден сильный евро, а именно такая ситуация складывается на фоне ослабления доллара и юаня. Что предпримет ЕЦБ, рассказала агентству "Прайм" начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана ХолоденкоСильный евро — безусловно негативный фактор для экономики еврозоны. Особенно это касается ведущих экспортеров региона. К ним относятся Германия, Нидерланды и Италия. Несмотря на это ЕЦБ может быть близок к завершению цикла смягчения монетарной политики, то есть периода снижения процентных ставок, считает она."Давайте посмотрим на бенчмарки. Немецкая экономика сократилась во II квартале на 0,3% (кв/кв). Рецессия маловероятна. В дальнейшем стоит ожидать умеренного роста ВВП. Аналогичной ситуации стоит ждать и по еврозоне в целом. Инфляция в регионе стабилизировалась в районе целевого ориентира ЕЦБ — 2%.", - рассуждает эксперт.До конца года возможны два этапа сокращения ключевой ставки ФРС стандартным шагом по 0,25 п.п. Однако рассчитывать на продолжительное масштабное укрепление евро вряд ли стоит. Это связано с двумя факторами. Отметим структурные проблемы европейской экономики и негативное влияние на нее сильного евро. Дополнительными факторами выглядят геополитика, обмен санкциями и протекционистские инициативы Дональда Трампа.Формально ЕЦБ не таргетирует курс национальной валюты. Однако в среднесрочной перспективе стоит рассчитывать на снижение EUR/USD в район $1,14. Такое движение может носить скорее технический характер. В дальнейшем многое будет зависеть от дифференциала процентных ставок. Затяжной рост евро в долгосрочной перспективе выглядит маловероятным", - заключила Холоденко.
европа
германия
нидерланды
евро, рынок, мировая экономика, европа, германия, нидерланды, ецб
евро, Рынок, Мировая экономика, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ЕЦБ
04:04 09.10.2025
 
"Сильная валюта не нужна": Европа примет важное решение

Аналитик Холоденко объяснила, как Европа усмирит рост своей нацвалюты

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОбменный пункт
Обменный пункт - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Европе не выгоден сильный евро, а именно такая ситуация складывается на фоне ослабления доллара и юаня. Что предпримет ЕЦБ, рассказала агентству "Прайм" начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко
Сильный евро — безусловно негативный фактор для экономики еврозоны. Особенно это касается ведущих экспортеров региона. К ним относятся Германия, Нидерланды и Италия. Несмотря на это ЕЦБ может быть близок к завершению цикла смягчения монетарной политики, то есть периода снижения процентных ставок, считает она.
"Давайте посмотрим на бенчмарки. Немецкая экономика сократилась во II квартале на 0,3% (кв/кв). Рецессия маловероятна. В дальнейшем стоит ожидать умеренного роста ВВП. Аналогичной ситуации стоит ждать и по еврозоне в целом. Инфляция в регионе стабилизировалась в районе целевого ориентира ЕЦБ — 2%.", - рассуждает эксперт.
До конца года возможны два этапа сокращения ключевой ставки ФРС стандартным шагом по 0,25 п.п. Однако рассчитывать на продолжительное масштабное укрепление евро вряд ли стоит. Это связано с двумя факторами. Отметим структурные проблемы европейской экономики и негативное влияние на нее сильного евро. Дополнительными факторами выглядят геополитика, обмен санкциями и протекционистские инициативы Дональда Трампа.
Банкноты евро
Стоимость евро к доллару снизилась после отставки премьера Франции
6 октября, 10:58
Формально ЕЦБ не таргетирует курс национальной валюты. Однако в среднесрочной перспективе стоит рассчитывать на снижение EUR/USD в район $1,14. Такое движение может носить скорее технический характер. В дальнейшем многое будет зависеть от дифференциала процентных ставок. Затяжной рост евро в долгосрочной перспективе выглядит маловероятным", - заключила Холоденко.
 
евроРынокМировая экономикаЕВРОПАГЕРМАНИЯНИДЕРЛАНДЫЕЦБ
 
 
