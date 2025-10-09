https://1prime.ru/20251009/evro-863286317.html

"Сильная валюта не нужна": Европа примет важное решение

"Сильная валюта не нужна": Европа примет важное решение - 09.10.2025, ПРАЙМ

"Сильная валюта не нужна": Европа примет важное решение

09.10.2025

МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Европе не выгоден сильный евро, а именно такая ситуация складывается на фоне ослабления доллара и юаня. Что предпримет ЕЦБ, рассказала агентству "Прайм" начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана ХолоденкоСильный евро — безусловно негативный фактор для экономики еврозоны. Особенно это касается ведущих экспортеров региона. К ним относятся Германия, Нидерланды и Италия. Несмотря на это ЕЦБ может быть близок к завершению цикла смягчения монетарной политики, то есть периода снижения процентных ставок, считает она."Давайте посмотрим на бенчмарки. Немецкая экономика сократилась во II квартале на 0,3% (кв/кв). Рецессия маловероятна. В дальнейшем стоит ожидать умеренного роста ВВП. Аналогичной ситуации стоит ждать и по еврозоне в целом. Инфляция в регионе стабилизировалась в районе целевого ориентира ЕЦБ — 2%.", - рассуждает эксперт.До конца года возможны два этапа сокращения ключевой ставки ФРС стандартным шагом по 0,25 п.п. Однако рассчитывать на продолжительное масштабное укрепление евро вряд ли стоит. Это связано с двумя факторами. Отметим структурные проблемы европейской экономики и негативное влияние на нее сильного евро. Дополнительными факторами выглядят геополитика, обмен санкциями и протекционистские инициативы Дональда Трампа.Формально ЕЦБ не таргетирует курс национальной валюты. Однако в среднесрочной перспективе стоит рассчитывать на снижение EUR/USD в район $1,14. Такое движение может носить скорее технический характер. В дальнейшем многое будет зависеть от дифференциала процентных ставок. Затяжной рост евро в долгосрочной перспективе выглядит маловероятным", - заключила Холоденко.

