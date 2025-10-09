Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа рискует остаться без горячей воды, пишут СМИ - 09.10.2025
Европа рискует остаться без горячей воды, пишут СМИ
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Жители Европы рискуют остаться с 2027 года без горячей воды, поскольку необходимые для водонагревателей металлы не были включены в список разрешённых в Евросоюзе веществ, сообщает газета Financial Times. По данным издания, более 90% водонагревателей больше не будут продаваться в ЕС, если гафний и цирконий не будут признаны безопасными для использования в домохозяйствах. Отмечается, что оба элемента также используются в эмалированных тепловых насосах, которые стали более популярными в последние годы из-за отказа домохозяйств от газовых котлов. "Европейцы рискуют остаться с холодным душем после того, как материалы, необходимые для водонагревателей, не были включены в список разрешённых веществ ЕС, который был пересмотрен в рамках массивного природоохранного законодательства блока", - говорится в сообщении. "Эти два элемента (гафний и цирконий - ред.) не были включены в правилах ЕС о питьевой воде, которые вступают в силу в 2027 году и направлены на защиту потребителей и повышение стандартов качества воды", - уточняет Financial Times. Газета также пишет, что альтернативы гафнию, такие как сталь или медь, в четыре-пять раз дороже, и эта сумма будет переложена на потребителей в то время, когда финансы домохозяйств ограничены. По оценкам Financial Times, Еврокомиссия, "похоже, упустила из виду" тот факт, что в водонагревателях также хранится питьевая вода, а производители столкнутся с рисками штрафов в случае несоблюдения списка разрешённых веществ.
Европа рискует остаться без горячей воды, пишут СМИ

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Жители Европы рискуют остаться с 2027 года без горячей воды, поскольку необходимые для водонагревателей металлы не были включены в список разрешённых в Евросоюзе веществ, сообщает газета Financial Times.
По данным издания, более 90% водонагревателей больше не будут продаваться в ЕС, если гафний и цирконий не будут признаны безопасными для использования в домохозяйствах. Отмечается, что оба элемента также используются в эмалированных тепловых насосах, которые стали более популярными в последние годы из-за отказа домохозяйств от газовых котлов.
"Европейцы рискуют остаться с холодным душем после того, как материалы, необходимые для водонагревателей, не были включены в список разрешённых веществ ЕС, который был пересмотрен в рамках массивного природоохранного законодательства блока", - говорится в сообщении.
"Эти два элемента (гафний и цирконий - ред.) не были включены в правилах ЕС о питьевой воде, которые вступают в силу в 2027 году и направлены на защиту потребителей и повышение стандартов качества воды", - уточняет Financial Times.
Газета также пишет, что альтернативы гафнию, такие как сталь или медь, в четыре-пять раз дороже, и эта сумма будет переложена на потребителей в то время, когда финансы домохозяйств ограничены.
По оценкам Financial Times, Еврокомиссия, "похоже, упустила из виду" тот факт, что в водонагревателях также хранится питьевая вода, а производители столкнутся с рисками штрафов в случае несоблюдения списка разрешённых веществ.
