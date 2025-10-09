Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европарламент предложил причислить Россию к финансирующим терроризм странам - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251009/evroparlament-863338347.html
Европарламент предложил причислить Россию к финансирующим терроризм странам
Европарламент предложил причислить Россию к финансирующим терроризм странам - 09.10.2025, ПРАЙМ
Европарламент предложил причислить Россию к финансирующим терроризм странам
Европарламент на основе бездоказательных обвинений в "гибридных атаках" предложил Еврокомиссии причислить РФ к странам, финансирующим терроризм, говорится в... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T14:16+0300
2025-10-09T14:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
дания
рф
норвегия
ес
валдай
евросоюз
европарламент
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 окт – ПРАЙМ. Европарламент на основе бездоказательных обвинений в "гибридных атаках" предложил Еврокомиссии причислить РФ к странам, финансирующим терроризм, говорится в опубликованной резолюции на сайте Европейского парламента. "(Европарламент – ред.) подчеркивает, что ряд диверсионных и гибридных действий, предпринятых Россией против ЕС, приравниваются к финансируемому государством терроризму, даже если они подпадают под категорию вооруженного нападения… Призывает Еврокомиссию инициировать процедуру отнесения России к третьей стране с высоким уровнем риска отмывания денег и финансирования терроризма в качестве одной из мер по ограничению способности России осуществлять государственный терроризм", - указано в резолюции. Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России. Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние. Путин пошутил, что больше не будет запускать дроны - ни в Данию, ни во Францию, ни еще куда-либо, куда они долетают.
дания
рф
норвегия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_0a9c1f283f1ee7616f766e9c1f95fe43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, дания, рф, норвегия, ес, валдай, евросоюз, европарламент, терроризм
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ДАНИЯ, РФ, НОРВЕГИЯ, ЕС, Валдай, Евросоюз, Европарламент, терроризм
14:16 09.10.2025
 
Европарламент предложил причислить Россию к финансирующим терроризм странам

Европарламент безосновательно предложил причислить РФ к финансирующим терроризм странам

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС
Флаги ЕС - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Флаги ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 9 окт – ПРАЙМ. Европарламент на основе бездоказательных обвинений в "гибридных атаках" предложил Еврокомиссии причислить РФ к странам, финансирующим терроризм, говорится в опубликованной резолюции на сайте Европейского парламента.
"(Европарламент – ред.) подчеркивает, что ряд диверсионных и гибридных действий, предпринятых Россией против ЕС, приравниваются к финансируемому государством терроризму, даже если они подпадают под категорию вооруженного нападения… Призывает Еврокомиссию инициировать процедуру отнесения России к третьей стране с высоким уровнем риска отмывания денег и финансирования терроризма в качестве одной из мер по ограничению способности России осуществлять государственный терроризм", - указано в резолюции.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние. Путин пошутил, что больше не будет запускать дроны - ни в Данию, ни во Францию, ни еще куда-либо, куда они долетают.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаДАНИЯРФНОРВЕГИЯЕСВалдайЕвросоюзЕвропарламенттерроризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала