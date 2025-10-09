https://1prime.ru/20251009/evroparlament-863338347.html

Европарламент предложил причислить Россию к финансирующим терроризм странам

https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – ПРАЙМ. Европарламент на основе бездоказательных обвинений в "гибридных атаках" предложил Еврокомиссии причислить РФ к странам, финансирующим терроризм, говорится в опубликованной резолюции на сайте Европейского парламента. "(Европарламент – ред.) подчеркивает, что ряд диверсионных и гибридных действий, предпринятых Россией против ЕС, приравниваются к финансируемому государством терроризму, даже если они подпадают под категорию вооруженного нападения… Призывает Еврокомиссию инициировать процедуру отнесения России к третьей стране с высоким уровнем риска отмывания денег и финансирования терроризма в качестве одной из мер по ограничению способности России осуществлять государственный терроризм", - указано в резолюции. Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России. Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние. Путин пошутил, что больше не будет запускать дроны - ни в Данию, ни во Францию, ни еще куда-либо, куда они долетают.

2025

