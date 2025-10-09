Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В еврозоне ухудшились перспективы экономического роста - 09.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251009/evrozona-863356082.html
В еврозоне ухудшились перспективы экономического роста
В еврозоне ухудшились перспективы экономического роста - 09.10.2025, ПРАЙМ
В еврозоне ухудшились перспективы экономического роста
Перспективы экономического роста в странах еврозоны в 2026 году ухудшились по сравнению с весенними прогнозами, заявил еврокомиссар по экономике Валдис... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T22:25+0300
2025-10-09T22:25+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 окт - ПРАЙМ. Перспективы экономического роста в странах еврозоны в 2026 году ухудшились по сравнению с весенними прогнозами, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы. "Перспективы роста экономики еврозоны на 2026 год пересмотрены в сторону понижения по сравнению с весенними прогнозами", - сказал он, не приводя конкретных цифр. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20251008/ekonomika-863302222.html
22:25 09.10.2025
 
В еврозоне ухудшились перспективы экономического роста

Еврокомиссар Домбровскис: перспективы роста экономики еврозоны в 2026 году ухудшились

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 9 окт - ПРАЙМ. Перспективы экономического роста в странах еврозоны в 2026 году ухудшились по сравнению с весенними прогнозами, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы.
"Перспективы роста экономики еврозоны на 2026 год пересмотрены в сторону понижения по сравнению с весенними прогнозами", - сказал он, не приводя конкретных цифр.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
В МВФ назвали самый большой вызов для экономики Европы
Вчера, 19:57
 
