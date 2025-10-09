https://1prime.ru/20251009/evrozona-863356082.html

БРЮССЕЛЬ, 9 окт - ПРАЙМ. Перспективы экономического роста в странах еврозоны в 2026 году ухудшились по сравнению с весенними прогнозами, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы. "Перспективы роста экономики еврозоны на 2026 год пересмотрены в сторону понижения по сравнению с весенними прогнозами", - сказал он, не приводя конкретных цифр. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

