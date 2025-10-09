https://1prime.ru/20251009/fas-863318656.html

В российских регионах внедрят единую систему тарифного регулирования

В российских регионах внедрят единую систему тарифного регулирования - 09.10.2025, ПРАЙМ

В российских регионах внедрят единую систему тарифного регулирования

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до 1 декабря 2026 года внедрит Единую информационно-аналитическую систему тарифного регулирования в работу... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T10:07+0300

2025-10-09T10:07+0300

2025-10-09T10:23+0300

экономика

технологии

россия

рф

михаил мишустин

бизнес

фас рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до 1 декабря 2026 года внедрит Единую информационно-аналитическую систему тарифного регулирования в работу региональных органов власти, которые занимаются госрегулированием тарифов на услуги, сообщили в пресс-службе правительства. В четверг правительство утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы, распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Отмечается, что особый акцент в плане делается на создании информационных систем и цифровых сервисов, которые позволяют обеспечить прозрачность бизнес-процессов и предотвратить недобросовестную конкуренцию. "Одна из задач общеотраслевого блока – внедрение Единой информационно-аналитической системы тарифного регулирования в работу региональных органов власти, осуществляющих контроль за госрегулированием тарифов на товары (услуги). Этой работой займется ФАС. Срок – до 1 декабря 2026 года", - говорится в сообщении. Также в рамках плана подразумевается запуск ряда новых модулей ГИС "Антикартель". Эта цель поставлена перед ФАС, которая должна представить соответствующий доклад в правительство в январе 2029 года.Мишустин отметил, что тема развития конкуренции постоянно находится в центре внимания правительства. "Она касается не только увеличения доступности для людей и предприятий необходимых товаров и услуг, но также наращивания их предложения, улучшения качества – за счет внедрения инноваций", - прокомментировал премьер-министр, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, михаил мишустин, бизнес, фас рф