В российских регионах внедрят единую систему тарифного регулирования

2025-10-09T10:07+0300
2025-10-09T10:07+0300
2025-10-09T10:23+0300
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до 1 декабря 2026 года внедрит Единую информационно-аналитическую систему тарифного регулирования в работу региональных органов власти, которые занимаются госрегулированием тарифов на услуги, сообщили в пресс-службе правительства. В четверг правительство утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы, распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Отмечается, что особый акцент в плане делается на создании информационных систем и цифровых сервисов, которые позволяют обеспечить прозрачность бизнес-процессов и предотвратить недобросовестную конкуренцию. "Одна из задач общеотраслевого блока – внедрение Единой информационно-аналитической системы тарифного регулирования в работу региональных органов власти, осуществляющих контроль за госрегулированием тарифов на товары (услуги). Этой работой займется ФАС. Срок – до 1 декабря 2026 года", - говорится в сообщении. Также в рамках плана подразумевается запуск ряда новых модулей ГИС "Антикартель". Эта цель поставлена перед ФАС, которая должна представить соответствующий доклад в правительство в январе 2029 года.Мишустин отметил, что тема развития конкуренции постоянно находится в центре внимания правительства. "Она касается не только увеличения доступности для людей и предприятий необходимых товаров и услуг, но также наращивания их предложения, улучшения качества – за счет внедрения инноваций", - прокомментировал премьер-министр, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.
