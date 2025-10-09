https://1prime.ru/20251009/fas-863318818.html

ФАС разработает законы по антимонопольному регулированию маркетплейсов

ФАС разработает законы по антимонопольному регулированию маркетплейсов - 09.10.2025, ПРАЙМ

ФАС разработает законы по антимонопольному регулированию маркетплейсов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов к январю 2028 года, это | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T10:08+0300

2025-10-09T10:08+0300

2025-10-09T10:08+0300

экономика

финансы

россия

минцифры

фас рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da6d675307a0686184d3ccfa3a866cd8.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов к январю 2028 года, это предусмотрено утвержденным Национальным планом развития конкуренции на 2026-2030 годы, сообщила пресс-служба кабмина. "ФАС к январю 2028 года разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов", - говорится в сообщении. Также Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы предусматривает создание портала, содержащего сведения о спросе и предложениях, связанных с инновационной, высокотехнологичной продукцией и технологиями. Как уточнили в правительстве, информация о востребованности инноваций, которые должны быть весомым конкурентным преимуществом, также будет использоваться для развития рынков товаров, услуг и технологий. "Предложения по созданию такого портала к декабрю 2027 года подготовят ФАС и Минцифры", - добавили в кабмине.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, минцифры, фас рф