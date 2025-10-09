ФАС разработает законы по антимонопольному регулированию маркетплейсов

https://1prime.ru/20251009/fas-863318818.html
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов к январю 2028 года, это предусмотрено утвержденным Национальным планом развития конкуренции на 2026-2030 годы, сообщила пресс-служба кабмина. "ФАС к январю 2028 года разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов", - говорится в сообщении. Также Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы предусматривает создание портала, содержащего сведения о спросе и предложениях, связанных с инновационной, высокотехнологичной продукцией и технологиями. Как уточнили в правительстве, информация о востребованности инноваций, которые должны быть весомым конкурентным преимуществом, также будет использоваться для развития рынков товаров, услуг и технологий. "Предложения по созданию такого портала к декабрю 2027 года подготовят ФАС и Минцифры", - добавили в кабмине.
