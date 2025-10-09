ФАС разработает законы по антимонопольному регулированию маркетплейсов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-09T10:08+0300
2025-10-09T10:08+0300
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов к январю 2028 года, это предусмотрено утвержденным Национальным планом развития конкуренции на 2026-2030 годы, сообщила пресс-служба кабмина. "ФАС к январю 2028 года разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов", - говорится в сообщении. Также Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы предусматривает создание портала, содержащего сведения о спросе и предложениях, связанных с инновационной, высокотехнологичной продукцией и технологиями. Как уточнили в правительстве, информация о востребованности инноваций, которые должны быть весомым конкурентным преимуществом, также будет использоваться для развития рынков товаров, услуг и технологий. "Предложения по созданию такого портала к декабрю 2027 года подготовят ФАС и Минцифры", - добавили в кабмине.
финансы, россия, минцифры, фас рф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Минцифры, ФАС РФ
10:08 09.10.2025
 
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов к январю 2028 года, это предусмотрено утвержденным Национальным планом развития конкуренции на 2026-2030 годы, сообщила пресс-служба кабмина.
"ФАС к январю 2028 года разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов", - говорится в сообщении.
Также Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы предусматривает создание портала, содержащего сведения о спросе и предложениях, связанных с инновационной, высокотехнологичной продукцией и технологиями. Как уточнили в правительстве, информация о востребованности инноваций, которые должны быть весомым конкурентным преимуществом, также будет использоваться для развития рынков товаров, услуг и технологий.
"Предложения по созданию такого портала к декабрю 2027 года подготовят ФАС и Минцифры", - добавили в кабмине.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯМинцифрыФАС РФ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Заголовок открываемого материала