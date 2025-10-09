https://1prime.ru/20251009/gaz-863330862.html
Цены на газ в Европе опустились ниже 390 долларов
Цены на газ в Европе опустились ниже 390 долларов - 09.10.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе опустились ниже 390 долларов
Биржевые цены на газ в Европе опускаются в начале торгов четверга примерно на 1%, ниже 390 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T12:40+0300
2025-10-09T12:40+0300
2025-10-09T12:40+0300
энергетика
газ
торги
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_0:110:3253:1939_1920x0_80_0_0_f6b644717cfba6ab57baf0fb122c9f3e.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе опускаются в начале торгов четверга примерно на 1%, ниже 390 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 386,4 доллара (-1,7%). А по состоянию на 12.13 мск их стоимость составляет 388,5 доллара (-1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 393 долларов за тысячу кубометров. Эти цены на короткое время преодолевали 400 долларов - подскочив на 5% в начале недели и продолжив рост во вторник, но затем окатились под эту круглую отметку и продолжают отходить от неё. При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
европа
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_503067829a7be6ec858d5448e975cdf5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, торги, европа, нидерланды, ice
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Цены на газ в Европе опустились ниже 390 долларов
ICE: цены на газ в Европе опустились ниже 390 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе опускаются в начале торгов четверга примерно на 1%, ниже 390 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 386,4 доллара (-1,7%). А по состоянию на 12.13 мск их стоимость составляет 388,5 доллара (-1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 393 долларов за тысячу кубометров.
Эти цены на короткое время преодолевали 400 долларов - подскочив на 5% в начале недели и продолжив рост во вторник, но затем окатились под эту круглую отметку и продолжают отходить от неё.
При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.