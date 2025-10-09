Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миллер оценил состояние газового рынка в Европе - 09.10.2025
Миллер оценил состояние газового рынка в Европе
Энергетика, Мировая экономика, ЕВРОПА, Газ, Алексей Миллер, Газпром
12:50 09.10.2025 (обновлено: 12:56 09.10.2025)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАлексей Миллер
Алексей Миллер. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Состояние газового рынка в Европе еще хуже, чем в прошлом году, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Напомню, как начинали с вами пленарное заседание в прошлом году. Вы спросили, как дела в Европе, насколько я помню, я вам ответил: "плохо". Если бы вы сегодня задали мне этот же вопрос - как дела в Европе, я бы вам ответил - еще хуже", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме.
 
