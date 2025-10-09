https://1prime.ru/20251009/gaz-863331608.html

Миллер оценил состояние газового рынка в Европе

Миллер оценил состояние газового рынка в Европе - 09.10.2025, ПРАЙМ

Миллер оценил состояние газового рынка в Европе

Состояние газового рынка в Европе еще хуже, чем в прошлом году, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T12:50+0300

2025-10-09T12:50+0300

2025-10-09T12:56+0300

энергетика

мировая экономика

европа

газ

алексей миллер

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861646005_0:200:2415:1558_1920x0_80_0_0_6bfc0fdff229ff7d81d62e4019b7a073.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Состояние газового рынка в Европе еще хуже, чем в прошлом году, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер."Напомню, как начинали с вами пленарное заседание в прошлом году. Вы спросили, как дела в Европе, насколько я помню, я вам ответил: "плохо". Если бы вы сегодня задали мне этот же вопрос - как дела в Европе, я бы вам ответил - еще хуже", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме.

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, европа, газ, алексей миллер, газпром