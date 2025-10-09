https://1prime.ru/20251009/gaz-863332347.html

Миллер заявил о росте потребления газа в мире

энергетика

газ

алексей миллер

газпром

мировая экономика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Объемы потребления газа в мире в ближайшее время будут расти, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. "В самое ближайшее время объемы потребления газа в мире будут только дальше нарастать", - сказал он в ходе Петербургского международного газового форума-2025.

