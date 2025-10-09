Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миллер заявил о росте потребления газа в мире - 09.10.2025
Энергетика
https://1prime.ru/20251009/gaz-863332347.html
Миллер заявил о росте потребления газа в мире
Миллер заявил о росте потребления газа в мире
Миллер заявил о росте потребления газа в мире
Объемы потребления газа в мире в ближайшее время будут расти, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
2025-10-09T13:05+0300
2025-10-09T13:05+0300
энергетика
газ
алексей миллер
газпром
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_0:162:2983:1839_1920x0_80_0_0_3fcc6ef06b1c3b8cda9c2fc3bf8a87d3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Объемы потребления газа в мире в ближайшее время будут расти, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. "В самое ближайшее время объемы потребления газа в мире будут только дальше нарастать", - сказал он в ходе Петербургского международного газового форума-2025.
https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_157:0:2824:2000_1920x0_80_0_0_8fd51a0caef2e85af08b06fdef4ae89c.jpg
1920
1920
true
газ, алексей миллер, газпром, мировая экономика
Энергетика, Газ, Алексей Миллер, Газпром, Мировая экономика
13:05 09.10.2025
 
Миллер заявил о росте потребления газа в мире

Миллер: объемы потребления газа в мире в ближайшее время будут расти

© РИА Новости | Участок магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Объемы потребления газа в мире в ближайшее время будут расти, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"В самое ближайшее время объемы потребления газа в мире будут только дальше нарастать", - сказал он в ходе Петербургского международного газового форума-2025.
 
Энергетика Газ Алексей Миллер Газпром Мировая экономика
 
 
