Миллер высказался о запасах газа у конкурентов России
Миллер высказался о запасах газа у конкурентов России - 09.10.2025
Миллер высказался о запасах газа у конкурентов России
Конкуренты близко не стоят к России в вопросе запасов газа, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. | 09.10.2025, ПРАЙМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Конкуренты близко не стоят к России в вопросе запасов газа, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер."Роль России какая? Важная! А почему важная? Если мы говорим о газе, вообще, близко к нам конкурентов никаких нет. "Газпром" на сегодняшний день больше всех производит газа, мы больше всех имеем запасов газа. А это только "Газпром", а мы еще помним, что Россия занимает первое место", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме.
Миллер высказался о запасах газа у конкурентов России
