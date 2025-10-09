https://1prime.ru/20251009/gaz-863332669.html

Миллер высказался о запасах газа у конкурентов России

энергетика

мировая экономика

газ

россия

алексей миллер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Конкуренты близко не стоят к России в вопросе запасов газа, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер."Роль России какая? Важная! А почему важная? Если мы говорим о газе, вообще, близко к нам конкурентов никаких нет. "Газпром" на сегодняшний день больше всех производит газа, мы больше всех имеем запасов газа. А это только "Газпром", а мы еще помним, что Россия занимает первое место", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме.

