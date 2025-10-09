Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миллер высказался о запасах газа у конкурентов России - 09.10.2025
Миллер высказался о запасах газа у конкурентов России
Миллер высказался о запасах газа у конкурентов России - 09.10.2025, ПРАЙМ
Миллер высказался о запасах газа у конкурентов России
Конкуренты близко не стоят к России в вопросе запасов газа, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T13:12+0300
2025-10-09T13:12+0300
энергетика
мировая экономика
газ
россия
алексей миллер
https://cdnn.1prime.ru/img/83550/51/835505150_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ce1c432e9cf3a8ea34216d581fc9463b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Конкуренты близко не стоят к России в вопросе запасов газа, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер."Роль России какая? Важная! А почему важная? Если мы говорим о газе, вообще, близко к нам конкурентов никаких нет. "Газпром" на сегодняшний день больше всех производит газа, мы больше всех имеем запасов газа. А это только "Газпром", а мы еще помним, что Россия занимает первое место", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме.
мировая экономика, газ, россия, алексей миллер
Энергетика, Мировая экономика, Газ, РОССИЯ, Алексей Миллер
13:12 09.10.2025
 
Миллер высказался о запасах газа у конкурентов России

Миллер: конкуренты близко не стоят к России в вопросе запасов газа

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПроизводственные площадки "Арктик СПГ 2"
Производственные площадки Арктик СПГ 2 - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Производственные площадки "Арктик СПГ 2". Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Конкуренты близко не стоят к России в вопросе запасов газа, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
"Роль России какая? Важная! А почему важная? Если мы говорим о газе, вообще, близко к нам конкурентов никаких нет. "Газпром" на сегодняшний день больше всех производит газа, мы больше всех имеем запасов газа. А это только "Газпром", а мы еще помним, что Россия занимает первое место", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме.
 
Энергетика Мировая экономика Газ РОССИЯ Алексей Миллер
 
 
