Миллер высказался о полной газификации в России - 09.10.2025
Миллер высказался о полной газификации в России
Миллер высказался о полной газификации в России - 09.10.2025, ПРАЙМ
Миллер высказался о полной газификации в России
Цель по 100-процентной технически возможной газификации в России будет достигнута, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, выступая на... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T13:15+0300
2025-10-09T13:26+0300
энергетика
газ
россия
алексей миллер
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859559401_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9b1e99be0b5bfb80501e6707436f9635.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Цель по 100-процентной технически возможной газификации в России будет достигнута, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме."Я хочу сказать.., если мы вообще говорим о будущем, которое связано с традиционными видами топлива. Иллюстрация, конечно же, тому - программа газоснабжения и газификации, которую мы реализуем по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Напомню, что к 2030 году, а прямо сейчас на форуме вот в эти дни, в течение этих трех дней мы уже подписываем соглашения с регионами по газоснабжению, газификации регионов на следующие 5 лет, 2026-2030 год, где во всех этих соглашениях уже поставлена цифра: 100-процентная технически возможная газификация. И это абсолютно точно будет достигнуто", - сказал Миллер.
газ, россия, алексей миллер, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Алексей Миллер, Газпром
13:15 09.10.2025 (обновлено: 13:26 09.10.2025)
 
Миллер высказался о полной газификации в России

Миллер: цель по 100% технически возможной газификации в России будет достигнута

© РИА Новости . Александр Кряжев
Газораспределительная станция в деревне в Новосибирской области
Газораспределительная станция в деревне в Новосибирской области. Архивное фото
Газораспределительная станция в деревне в Новосибирской области. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Цель по 100-процентной технически возможной газификации в России будет достигнута, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме.
"Я хочу сказать.., если мы вообще говорим о будущем, которое связано с традиционными видами топлива. Иллюстрация, конечно же, тому - программа газоснабжения и газификации, которую мы реализуем по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Напомню, что к 2030 году, а прямо сейчас на форуме вот в эти дни, в течение этих трех дней мы уже подписываем соглашения с регионами по газоснабжению, газификации регионов на следующие 5 лет, 2026-2030 год, где во всех этих соглашениях уже поставлена цифра: 100-процентная технически возможная газификация. И это абсолютно точно будет достигнуто", - сказал Миллер.
 
