Миллер высказался о полной газификации в России

2025-10-09T13:15+0300

2025-10-09T13:15+0300

2025-10-09T13:26+0300

энергетика

газ

россия

алексей миллер

газпром

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Цель по 100-процентной технически возможной газификации в России будет достигнута, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме."Я хочу сказать.., если мы вообще говорим о будущем, которое связано с традиционными видами топлива. Иллюстрация, конечно же, тому - программа газоснабжения и газификации, которую мы реализуем по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Напомню, что к 2030 году, а прямо сейчас на форуме вот в эти дни, в течение этих трех дней мы уже подписываем соглашения с регионами по газоснабжению, газификации регионов на следующие 5 лет, 2026-2030 год, где во всех этих соглашениях уже поставлена цифра: 100-процентная технически возможная газификация. И это абсолютно точно будет достигнуто", - сказал Миллер.

