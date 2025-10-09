https://1prime.ru/20251009/gaz-863333290.html
Миллер высказался о полной газификации в России
Миллер высказался о полной газификации в России - 09.10.2025, ПРАЙМ
Миллер высказался о полной газификации в России
Цель по 100-процентной технически возможной газификации в России будет достигнута, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, выступая на... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T13:15+0300
2025-10-09T13:15+0300
2025-10-09T13:26+0300
энергетика
газ
россия
алексей миллер
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859559401_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9b1e99be0b5bfb80501e6707436f9635.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Цель по 100-процентной технически возможной газификации в России будет достигнута, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме."Я хочу сказать.., если мы вообще говорим о будущем, которое связано с традиционными видами топлива. Иллюстрация, конечно же, тому - программа газоснабжения и газификации, которую мы реализуем по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Напомню, что к 2030 году, а прямо сейчас на форуме вот в эти дни, в течение этих трех дней мы уже подписываем соглашения с регионами по газоснабжению, газификации регионов на следующие 5 лет, 2026-2030 год, где во всех этих соглашениях уже поставлена цифра: 100-процентная технически возможная газификация. И это абсолютно точно будет достигнуто", - сказал Миллер.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859559401_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_17fdaeed99164cf247ba67a796aea10c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, алексей миллер, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Алексей Миллер, Газпром
Миллер высказался о полной газификации в России
Миллер: цель по 100% технически возможной газификации в России будет достигнута