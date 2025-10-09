https://1prime.ru/20251009/gaz-863334502.html

Миллер рассказал о значении меморандума по "Силе Сибири — 2" для России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Подписание с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) меморандума по "Силе Сибири 2" означает появление на газовой карте ещё одного мощного газового хребта, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме. "Газпром" и CNPC в начале сентября подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Также стороны договорились об увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год, по "дальневосточному" маршруту – с 10 до 12 миллиардов кубометров в год. "Что это значит для России. Это значит, что на газовой карте страны и далее на юг появляется такой мощный еще один газовый хребет, такой системообразующий", - ответил Миллер на вопрос, что это подписание значит для России.

