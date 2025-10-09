https://1prime.ru/20251009/gaz-863334656.html

Миллер оценил возможности поставок по "Силе Сибири — 2"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Поставки газа по "Силе Сибири 2" при необходимости могут превышать проектную мощность в 50 миллиардов кубометров в год, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме. "Сила Сибири 2" - это магистральный газопровод, проектная мощность газопровода 50 миллиардов кубических метров газа, но мы знаем, что это проектная мощность. В случае необходимости можем поставлять и чуть-чуть побольше", - сказал Миллер.

