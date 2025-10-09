https://1prime.ru/20251009/gaz-863335291.html
Миллер рассказал о росте поставок газа в Центральную Азию
Миллер рассказал о росте поставок газа в Центральную Азию - 09.10.2025, ПРАЙМ
Миллер рассказал о росте поставок газа в Центральную Азию
Объем поставок российского газа в Центральную Азию - Казахстан, Узбекистан и Киргизию - за первые восемь месяцев 2025 года вырос на 15% в годовом выражении,... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T13:49+0300
2025-10-09T13:49+0300
2025-10-09T13:49+0300
энергетика
газ
россия
центральная азия
казахстан
узбекистан
алексей миллер
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/82961/04/829610457_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_18370a0f33b9915a41439e44c6893d57.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Объем поставок российского газа в Центральную Азию - Казахстан, Узбекистан и Киргизию - за первые восемь месяцев 2025 года вырос на 15% в годовом выражении, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Мы сравниваем восемь месяцев 2025 года с аналогичным периодом 2024 года. Объем поставок российского газа в Центральную Азию, здесь я имею ввиду как раз вот эти три страны - Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан - плюс 15%. Это большие объемы", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме.
центральная азия
казахстан
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82961/04/829610457_139:0:2851:2034_1920x0_80_0_0_033214383d83600719aad988e539163e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, центральная азия, казахстан, узбекистан, алексей миллер, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, Алексей Миллер, Газпром
Миллер рассказал о росте поставок газа в Центральную Азию
Миллер: объем поставок газа из РФ в Центральную Азию вырос на 15% за 8 месяцев