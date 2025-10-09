https://1prime.ru/20251009/gaz-863335291.html

Миллер рассказал о росте поставок газа в Центральную Азию

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Объем поставок российского газа в Центральную Азию - Казахстан, Узбекистан и Киргизию - за первые восемь месяцев 2025 года вырос на 15% в годовом выражении, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Мы сравниваем восемь месяцев 2025 года с аналогичным периодом 2024 года. Объем поставок российского газа в Центральную Азию, здесь я имею ввиду как раз вот эти три страны - Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан - плюс 15%. Это большие объемы", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме.

