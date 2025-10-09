Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миллер рассказал о росте потребления газа в Китае - 09.10.2025
Миллер рассказал о росте потребления газа в Китае
Миллер рассказал о росте потребления газа в Китае
Объем потребления газа в Китае через пять лет увеличится на 45% и составит 618 миллиардов кубических метров газа в год, а к 2050 году годовой показатель может... | 09.10.2025, ПРАЙМ
энергетика
газ
китай
алексей миллер
газпром
C.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Объем потребления газа в Китае через пять лет увеличится на 45% и составит 618 миллиардов кубических метров газа в год, а к 2050 году годовой показатель может составить 660 миллиардов кубометров, такое мнение выразил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме. "Конечно же, цифры роста потребления газа в Китае, они просто-напросто впечатляют. Эксперты говорят о том, что в самое ближайшее время, через каких-нибудь пять лет, объем потребления газа в Китае увеличится на 45% и выйдет на уровень 618 миллиардов кубических метров газа в год, а к 2050 (году - ред.) - на уровень 660 миллиардов", - сказал Миллер.
газ, китай, алексей миллер, газпром
Энергетика, Газ, КИТАЙ, Алексей Миллер, Газпром
14:00 09.10.2025
 
Миллер рассказал о росте потребления газа в Китае

Миллер: потребление газа в Китае через пять лет вырастет на 45%

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
© РИА Новости . Сергей Бобылев
C.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Объем потребления газа в Китае через пять лет увеличится на 45% и составит 618 миллиардов кубических метров газа в год, а к 2050 году годовой показатель может составить 660 миллиардов кубометров, такое мнение выразил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме.
"Конечно же, цифры роста потребления газа в Китае, они просто-напросто впечатляют. Эксперты говорят о том, что в самое ближайшее время, через каких-нибудь пять лет, объем потребления газа в Китае увеличится на 45% и выйдет на уровень 618 миллиардов кубических метров газа в год, а к 2050 (году - ред.) - на уровень 660 миллиардов", - сказал Миллер.
 
