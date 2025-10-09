https://1prime.ru/20251009/gaz-863337135.html
Миллер рассказал о росте потребления газа в Китае
Миллер рассказал о росте потребления газа в Китае - 09.10.2025
Миллер рассказал о росте потребления газа в Китае
Объем потребления газа в Китае через пять лет увеличится на 45% и составит 618 миллиардов кубических метров газа в год, а к 2050 году годовой показатель может...
C.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Объем потребления газа в Китае через пять лет увеличится на 45% и составит 618 миллиардов кубических метров газа в год, а к 2050 году годовой показатель может составить 660 миллиардов кубометров, такое мнение выразил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме. "Конечно же, цифры роста потребления газа в Китае, они просто-напросто впечатляют. Эксперты говорят о том, что в самое ближайшее время, через каких-нибудь пять лет, объем потребления газа в Китае увеличится на 45% и выйдет на уровень 618 миллиардов кубических метров газа в год, а к 2050 (году - ред.) - на уровень 660 миллиардов", - сказал Миллер.
Миллер рассказал о росте потребления газа в Китае
