Миллер назвал страны, которые будут определять новую газовую инфраструктуру
Миллер назвал страны, которые будут определять новую газовую инфраструктуру - 09.10.2025, ПРАЙМ
Миллер назвал страны, которые будут определять новую газовую инфраструктуру
Газовую инфраструктуру в будущем будут определять крупнейший производитель и крупнейший потребитель - Россия и Китай, заявил председатель правления "Газпрома"... | 09.10.2025, ПРАЙМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Газовую инфраструктуру в будущем будут определять крупнейший производитель и крупнейший потребитель - Россия и Китай, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. "Новую газовую архитектуру в дальнейшем будут определять крупнейший производитель и крупнейший потребитель. Крупнейший производитель - Россия, крупнейший потребитель - Китай", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме.
