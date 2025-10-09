Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миллер назвал страны, которые будут определять новую газовую инфраструктуру - 09.10.2025
Миллер назвал страны, которые будут определять новую газовую инфраструктуру
Миллер назвал страны, которые будут определять новую газовую инфраструктуру
Газовую инфраструктуру в будущем будут определять крупнейший производитель и крупнейший потребитель - Россия и Китай, заявил председатель правления "Газпрома"... | 09.10.2025, ПРАЙМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Газовую инфраструктуру в будущем будут определять крупнейший производитель и крупнейший потребитель - Россия и Китай, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. "Новую газовую архитектуру в дальнейшем будут определять крупнейший производитель и крупнейший потребитель. Крупнейший производитель - Россия, крупнейший потребитель - Китай", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме.
газ, россия, китай, алексей миллер, газпром, мировая экономика
Энергетика, Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, Алексей Миллер, Газпром, Мировая экономика
14:03 09.10.2025
 
Миллер назвал страны, которые будут определять новую газовую инфраструктуру

Миллер: новую газовую инфраструктуру в будущем станут определять Россия и Китай

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Газовую инфраструктуру в будущем будут определять крупнейший производитель и крупнейший потребитель - Россия и Китай, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"Новую газовую архитектуру в дальнейшем будут определять крупнейший производитель и крупнейший потребитель. Крупнейший производитель - Россия, крупнейший потребитель - Китай", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯКИТАЙАлексей МиллерГазпромМировая экономика
 
 
