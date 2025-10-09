https://1prime.ru/20251009/gaz-863337412.html

Миллер назвал страны, которые будут определять новую газовую инфраструктуру

2025-10-09T14:03+0300

энергетика

газ

россия

китай

алексей миллер

газпром

мировая экономика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Газовую инфраструктуру в будущем будут определять крупнейший производитель и крупнейший потребитель - Россия и Китай, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. "Новую газовую архитектуру в дальнейшем будут определять крупнейший производитель и крупнейший потребитель. Крупнейший производитель - Россия, крупнейший потребитель - Китай", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме.

