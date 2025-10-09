Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Reuters назвало время подписания соглашения Израиля и ХАМАС по Газе - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251009/gaza-863315264.html
Reuters назвало время подписания соглашения Израиля и ХАМАС по Газе
Reuters назвало время подписания соглашения Израиля и ХАМАС по Газе - 09.10.2025, ПРАЙМ
Reuters назвало время подписания соглашения Израиля и ХАМАС по Газе
Подписание соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС по первому этапу мирного плана ожидается в 12.00 мск, передает агентство Reuters со ссылкой на... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T09:01+0300
2025-10-09T09:01+0300
израиль
сша
газа
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/79373/55/793735597_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_d519d6df088c26c4733cac9d2b3d4032.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Подписание соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС по первому этапу мирного плана ожидается в 12.00 мск, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. "Подписание соглашения по первому этапу плана президента США Дональда Трампа по Газе ожидается в 12.00 по израильскому времени (совпадает с мск - ред.)", - говорится в сообщении агентства. Ранее президент США Дональд Трамп объявил достигнутой договоренность между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
https://1prime.ru/20251009/khalozhniki-863314261.html
израиль
сша
газа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79373/55/793735597_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_58ce878d7a2cf557ee5ea5ea91e6a6bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
израиль, сша, газа, дональд трамп, в мире
ИЗРАИЛЬ, США, Газа, Дональд Трамп, В мире
09:01 09.10.2025
 
Reuters назвало время подписания соглашения Израиля и ХАМАС по Газе

Reuters: подписание соглашения Израиля и ХАМАС ожидается в 12.00 мск

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкВооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Подписание соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС по первому этапу мирного плана ожидается в 12.00 мск, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Подписание соглашения по первому этапу плана президента США Дональда Трампа по Газе ожидается в 12.00 по израильскому времени (совпадает с мск - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил достигнутой договоренность между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Трамп заявил, что заложники ХАМАС вернутся 13 октября
08:36
 
ИЗРАИЛЬСШАГазаДональд ТрампВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала