Reuters назвало время подписания соглашения Израиля и ХАМАС по Газе
Reuters назвало время подписания соглашения Израиля и ХАМАС по Газе - 09.10.2025, ПРАЙМ
Reuters назвало время подписания соглашения Израиля и ХАМАС по Газе
09.10.2025
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Подписание соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС по первому этапу мирного плана ожидается в 12.00 мск, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. "Подписание соглашения по первому этапу плана президента США Дональда Трампа по Газе ожидается в 12.00 по израильскому времени (совпадает с мск - ред.)", - говорится в сообщении агентства. Ранее президент США Дональд Трамп объявил достигнутой договоренность между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
Reuters назвало время подписания соглашения Израиля и ХАМАС по Газе
