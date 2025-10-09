https://1prime.ru/20251009/gazoprovod-863337562.html

Миллер сообщил детали меморандума о строительстве газопровода в Казахстан

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Меморандум о строительстве нового газопровода из России в Казахстан касается газификации северо-востока республики и Астаны, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. "Казахстан заинтересован в газификации северо-восточного региона, газификации Астаны. Меморандум, который мы подписали с Романом Васильевичем Скляром (первый вице-премьер Казахстана – ред.), касается как раз этих вопросов", – сказал Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме. Миллер и Скляр 8 октября подписали меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан.

