https://1prime.ru/20251009/gazoprovod-863337562.html
Миллер сообщил детали меморандума о строительстве газопровода в Казахстан
Миллер сообщил детали меморандума о строительстве газопровода в Казахстан - 09.10.2025, ПРАЙМ
Миллер сообщил детали меморандума о строительстве газопровода в Казахстан
Меморандум о строительстве нового газопровода из России в Казахстан касается газификации северо-востока республики и Астаны, заявил председатель правления... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T14:07+0300
2025-10-09T14:07+0300
2025-10-09T14:07+0300
энергетика
газ
россия
казахстан
астана
алексей миллер
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/84214/64/842146437_0:92:1768:1087_1920x0_80_0_0_6ca52f7772597adfc612a03597f22a41.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Меморандум о строительстве нового газопровода из России в Казахстан касается газификации северо-востока республики и Астаны, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. "Казахстан заинтересован в газификации северо-восточного региона, газификации Астаны. Меморандум, который мы подписали с Романом Васильевичем Скляром (первый вице-премьер Казахстана – ред.), касается как раз этих вопросов", – сказал Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме. Миллер и Скляр 8 октября подписали меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан.
казахстан
астана
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84214/64/842146437_98:0:1670:1179_1920x0_80_0_0_b46beabafd780955561b19a4ff3f191a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, казахстан, астана, алексей миллер, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Астана, Алексей Миллер, Газпром
Миллер сообщил детали меморандума о строительстве газопровода в Казахстан
Миллер: меморандум с Казахстаном касается газификации северо-востока страны и Астаны