"Газпром" и Белоруссия подписали дорожную карту сотрудничества - 09.10.2025
"Газпром" и Белоруссия подписали дорожную карту сотрудничества
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. "Газпром" и правительство Белоруссии на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ) подписали дорожную карту сотрудничества на 2025-2030 годы, сообщил "Газпром". "ПМГФ-2025: "Газпром" и правительство республики Беларусь подписали дорожную карту сотрудничества на 2025-2030 годы", – говорится в сообщении. Подписи под документом поставили председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич. Дорожная карта направлена на развитие взаимодействия в топливно-энергетической и промышленной сферах. В том числе она предполагает расширение использования продукции белорусских производителей предприятиями "Газпрома", содействие выпуску современной техники и оборудования для энергетической отрасли, повышение уровня технологической кооперации сторон, уточняется в сообщении. Впервые дорожная карта между "Газпромом" и правительством Белоруссии была подписана в 2014 году.
19:29 09.10.2025
 
"Газпром" и Белоруссия подписали дорожную карту сотрудничества

"Газпром" и Белоруссия подписали дорожную карту сотрудничества на 2025-2030 годы

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Стенд компании "Газпром". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. "Газпром" и правительство Белоруссии на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ) подписали дорожную карту сотрудничества на 2025-2030 годы, сообщил "Газпром".
"ПМГФ-2025: "Газпром" и правительство республики Беларусь подписали дорожную карту сотрудничества на 2025-2030 годы", – говорится в сообщении.
Подписи под документом поставили председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич.
Дорожная карта направлена на развитие взаимодействия в топливно-энергетической и промышленной сферах. В том числе она предполагает расширение использования продукции белорусских производителей предприятиями "Газпрома", содействие выпуску современной техники и оборудования для энергетической отрасли, повышение уровня технологической кооперации сторон, уточняется в сообщении.
Впервые дорожная карта между "Газпромом" и правительством Белоруссии была подписана в 2014 году.
Трубопровод - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Минэнерго Белоруссии рассказало о переговорах с Россией по газу
7 октября, 13:57
 
