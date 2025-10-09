https://1prime.ru/20251009/gazprom-863351871.html

"Газпром" и Белоруссия подписали дорожную карту сотрудничества

"Газпром" и Белоруссия подписали дорожную карту сотрудничества - 09.10.2025

"Газпром" и Белоруссия подписали дорожную карту сотрудничества

"Газпром" и правительство Белоруссии на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ) подписали дорожную карту сотрудничества на 2025-2030 годы, сообщил... | 09.10.2025, ПРАЙМ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. "Газпром" и правительство Белоруссии на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ) подписали дорожную карту сотрудничества на 2025-2030 годы, сообщил "Газпром". "ПМГФ-2025: "Газпром" и правительство республики Беларусь подписали дорожную карту сотрудничества на 2025-2030 годы", – говорится в сообщении. Подписи под документом поставили председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич. Дорожная карта направлена на развитие взаимодействия в топливно-энергетической и промышленной сферах. В том числе она предполагает расширение использования продукции белорусских производителей предприятиями "Газпрома", содействие выпуску современной техники и оборудования для энергетической отрасли, повышение уровня технологической кооперации сторон, уточняется в сообщении. Впервые дорожная карта между "Газпромом" и правительством Белоруссии была подписана в 2014 году.

белоруссия

2025

