"Газпром" подписал программы развития газоснабжения с пятью регионами

2025-10-09T19:45+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - ПРАЙМ. "Газпром" во время Петербургского международного газового форума (ПМГФ) подписал программы развития газоснабжения и газификации с 2026 по 2030 годы с пятью регионами – Мордовией, Татарстаном, Якутией, Мурманской областью, Алтаем, сообщила компания в официальном Telegram-канале. Уточняется, что в Мордовии "Газпром" продолжит газификацию сельской местности. Будут построены межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы к селам и деревням в 10 районах. Возможность подключиться к сетевому газу получат более 740 домовладений. В Татарстане "Газпром" создаст условия для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в 14 районах. В Якутии "Газпром" работает над газификацией южных районов. Основой для подачи сетевого газа является газопровод "Сила Сибири". Согласно программе, "Газпром" завершит строительство от "Силы Сибири" четырех газопроводов-отводов с газораспределительными станциями (ГРС) "Алдан", "Алдан-2", "Мурья", "Чульман". Благодаря реализации программы подключиться к сетевому газу смогут более 6,2 тысячи домовладений и 50 котельных. Пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации Мурманской области подписана впервые. Основой для газификации региона станет перспективный магистральный газопровод "Волхов – Мурманск". "Газпром" приступил к практической реализации проекта в 2025 году. Согласно программе, от газопровода "Волхов – Мурманск" компания спроектирует и начнет строительство первоочередных газопроводов-отводов с газораспределительными станциями, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. В Алтае "Газпром" сосредоточит усилия на газификации сельской местности. Будут созданы условия для перевода на сетевой газ свыше 5,6 тысячи домовладений и 16 котельных в 23 населенных пунктах.

