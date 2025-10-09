Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" подписал программы развития газоснабжения с пятью регионами - 09.10.2025
"Газпром" подписал программы развития газоснабжения с пятью регионами
"Газпром" подписал программы развития газоснабжения с пятью регионами - 09.10.2025, ПРАЙМ
"Газпром" подписал программы развития газоснабжения с пятью регионами
"Газпром" во время Петербургского международного газового форума (ПМГФ) подписал программы развития газоснабжения и газификации с 2026 по 2030 годы с пятью... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T19:45+0300
2025-10-09T19:45+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - ПРАЙМ. "Газпром" во время Петербургского международного газового форума (ПМГФ) подписал программы развития газоснабжения и газификации с 2026 по 2030 годы с пятью регионами – Мордовией, Татарстаном, Якутией, Мурманской областью, Алтаем, сообщила компания в официальном Telegram-канале. Уточняется, что в Мордовии "Газпром" продолжит газификацию сельской местности. Будут построены межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы к селам и деревням в 10 районах. Возможность подключиться к сетевому газу получат более 740 домовладений. В Татарстане "Газпром" создаст условия для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в 14 районах. В Якутии "Газпром" работает над газификацией южных районов. Основой для подачи сетевого газа является газопровод "Сила Сибири". Согласно программе, "Газпром" завершит строительство от "Силы Сибири" четырех газопроводов-отводов с газораспределительными станциями (ГРС) "Алдан", "Алдан-2", "Мурья", "Чульман". Благодаря реализации программы подключиться к сетевому газу смогут более 6,2 тысячи домовладений и 50 котельных. Пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации Мурманской области подписана впервые. Основой для газификации региона станет перспективный магистральный газопровод "Волхов – Мурманск". "Газпром" приступил к практической реализации проекта в 2025 году. Согласно программе, от газопровода "Волхов – Мурманск" компания спроектирует и начнет строительство первоочередных газопроводов-отводов с газораспределительными станциями, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. В Алтае "Газпром" сосредоточит усилия на газификации сельской местности. Будут созданы условия для перевода на сетевой газ свыше 5,6 тысячи домовладений и 16 котельных в 23 населенных пунктах.
"Газпром" подписал программы развития газоснабжения с пятью регионами

"Газпром" на ПМГФ подписал программы развития газоснабжения на пятилетку с 5 регионами РФ

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - ПРАЙМ. "Газпром" во время Петербургского международного газового форума (ПМГФ) подписал программы развития газоснабжения и газификации с 2026 по 2030 годы с пятью регионами – Мордовией, Татарстаном, Якутией, Мурманской областью, Алтаем, сообщила компания в официальном Telegram-канале.
Уточняется, что в Мордовии "Газпром" продолжит газификацию сельской местности. Будут построены межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы к селам и деревням в 10 районах. Возможность подключиться к сетевому газу получат более 740 домовладений.
В Татарстане "Газпром" создаст условия для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в 14 районах.
В Якутии "Газпром" работает над газификацией южных районов. Основой для подачи сетевого газа является газопровод "Сила Сибири". Согласно программе, "Газпром" завершит строительство от "Силы Сибири" четырех газопроводов-отводов с газораспределительными станциями (ГРС) "Алдан", "Алдан-2", "Мурья", "Чульман".
Благодаря реализации программы подключиться к сетевому газу смогут более 6,2 тысячи домовладений и 50 котельных.
Пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации Мурманской области подписана впервые. Основой для газификации региона станет перспективный магистральный газопровод "Волхов – Мурманск".
"Газпром" приступил к практической реализации проекта в 2025 году. Согласно программе, от газопровода "Волхов – Мурманск" компания спроектирует и начнет строительство первоочередных газопроводов-отводов с газораспределительными станциями, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов.
В Алтае "Газпром" сосредоточит усилия на газификации сельской местности. Будут созданы условия для перевода на сетевой газ свыше 5,6 тысячи домовладений и 16 котельных в 23 населенных пунктах.
Участок магистрального газопровода
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа для сентября
2 октября, 12:15
 
