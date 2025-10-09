https://1prime.ru/20251009/gazprom-863355275.html

ТМК и "Газпром" договорились о научно-техническом сотрудничестве

ТМК и "Газпром" договорились о научно-техническом сотрудничестве - 09.10.2025, ПРАЙМ

ТМК и "Газпром" договорились о научно-техническом сотрудничестве

Трубная металлургическая компания (ТМК) и "Газпром" подписали программу научно-технического сотрудничества на 2025-2030 годы и дорожную карту по использованию... | 09.10.2025, ПРАЙМ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Трубная металлургическая компания (ТМК) и "Газпром" подписали программу научно-технического сотрудничества на 2025-2030 годы и дорожную карту по использованию трубной продукции, сообщила ТМК. "Трубная металлургическая компания (ТМК) и ПАО "Газпром" подписали на полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2025) комплексную программу научно-технического сотрудничества (НТС) на 2025-2030 годы и дорожную карту об использовании трубной продукции", - говорится в сообщении. Документ подписали генеральный директор ТМК Сергей Чикалов и заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин. Отмечается, что цель совместной работы - обеспечить "Газпром" высоконадежной трубной продукцией с особыми эксплуатационными свойствами для реализации технологически сложных проектов добычи, транспортировки, хранения и переработки газа. Приоритетные направления взаимодействия: создание и производство новых видов трубной продукции - электросварных труб большого диаметра, бесшовных труб и соединительных деталей трубопроводов, а также обмен опытом, проведение исследований, сервис и поиск новых технических решений. "Кроме того, Сергей Чикалов и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере использования трубной продукции с высокотехнологичными резьбовыми соединениями в интересах "Газпрома", - добавляется в сообщении. ТМК - ведущий в РФ поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.

