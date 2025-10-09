Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии сообщили о продолжении снижения экспорта в США - 09.10.2025
В Германии сообщили о продолжении снижения экспорта в США
14:45 09.10.2025
 
В Германии сообщили о продолжении снижения экспорта в США

Destatis: экспорт из Германии в США снижается пятый месяц подряд

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии в Берлине
Флаг Германии в Берлине
Флаг Германии в Берлине. Архивное фото
© Unsplash/Maheshkumar Painam
БЕРЛИН, 9 окт – ПРАЙМ. Экспорт из Германии в США в августе снизился на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем - до 10,9 миллиарда евро, продолжая падение пятый месяц подряд, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического бюро (Destatis).
"В августе 2025 года большая часть немецкого экспорта пришлась на Соединенные Штаты. С учетом календарных и сезонных колебаний туда было экспортировано на 2,5% меньше товаров, чем в июле 2025 года. В результате экспорт в США упал до 10,9 миллиарда евро. Это пятое ежемесячное снижение подряд и самый низкий показатель с ноября 2021 года (10,3 миллиарда евро)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным Destatis, по сравнению с августом 2024 года экспорт в США упал на 20,1% с учётом календарных и сезонных факторов.
В то же время экспорт в Китай вырос на 5,4% по сравнению с июлем 2025 года, до 6,8 миллиарда евро. Экспорт в Великобританию снизился на 6,5% в месячном выражении, до 6,5 миллиардов евро.
В общей сложности в августе 2025 года с учётом календарной и сезонной корректировки из Германии было экспортировано товаров на сумму 129,7 миллиарда евро, а импортировано на сумму 112,5 миллиардов евро.
В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Штаты с 1 августа установят пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30% на весь импорт, которые изначально угрожали ввести.
Взамен Еврокомиссия обещала закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать 600 миллиардов в экономику США.
 
