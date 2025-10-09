https://1prime.ru/20251009/germaniya-863358135.html
В Германии заявили о печальной ситуации в автомобильной отрасли
В Германии заявили о печальной ситуации в автомобильной отрасли - 09.10.2025, ПРАЙМ
В Германии заявили о печальной ситуации в автомобильной отрасли
Несмотря на сильную автомобильную промышленность Германии, сама ситуация в отрасли является печальной, необходимо принятие политических решений, заявил в ходе... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T23:37+0300
2025-10-09T23:37+0300
2025-10-09T23:37+0300
бизнес
промышленность
германия
берлин
брюссель
фридрих мерц
дональд трамп
ес
volkswagen
handelsblatt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713195_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_b193cb057df4f796d0bf9709f42d37dd.jpg
БЕРЛИН, 9 окт - ПРАЙМ. Несмотря на сильную автомобильную промышленность Германии, сама ситуация в отрасли является печальной, необходимо принятие политических решений, заявил в ходе встречи кабмина ФРГ и представителей промышленности в Берлине министр финансов страны Ларс Клингбайль. Трансляция пресс-конференции после встречи велась на сайте правительства страны. "Мы сегодня ещё раз констатировали, что у нас сильная автомобильная промышленность. У нас сильная индустрия поставщиков, но ситуация в автомобильной отрасли действительно является печальной. Мы находимся под большим давлением, и поэтому сейчас важно принимать политические решения", - заявил министр. Он подчеркнул, что правительство не намерено сворачивать с пути к наращиванию доли электромобилей на рынке и цели ЕС об отказе от двигателей внутреннего сгорания в будущем, однако присутствовавший на встрече канцлер страны Фридрих Мерц заявил, в свою очередь, что в 2035 году не должно быть резкого перехода и что он будет добиваться от Брюсселя большей гибкости в вопросе. Одним из обсуждаемых компромиссных вариантов, как отметил Клингбайль, является использование и после 2035 года гибридов и электромобилей с небольшим двигателем внутреннего сгорания (Range-Extender), который способен подзаряжать батарею во время движения. Ранее агентство DPA со ссылкой на представителя концерна передавало, что немецкий автомобильный концерн Volkswagen начнет с октября сокращать производство на нескольких своих заводах в Германии из-за низкого спроса на электромобили. В начале августа Wall Street Journal писала, что торговая политика президента США Дональда Трампа, в частности, введение 25-процентных пошлин на автомобили, уже обошлась мировым автопроизводителям почти в 12 миллиардов долларов и может повлечь еще более масштабные убытки. Глава объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер заявляла в августе газете Handelsblatt, что немецкая автомобильная промышленность несет миллиардные издержки из-за введения американских импортных пошлин.
https://1prime.ru/20250925/avtostat-862771847.html
германия
берлин
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713195_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_725719db29d94635c162fb1810dd1c6b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, германия, берлин, брюссель, фридрих мерц, дональд трамп, ес, volkswagen, handelsblatt
Бизнес, Промышленность, ГЕРМАНИЯ, Берлин, Брюссель, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, ЕС, Volkswagen, Handelsblatt
В Германии заявили о печальной ситуации в автомобильной отрасли
Глава Минфина ФРГ Клингбайль назвал ситуацию в автомобильной отрасли печальной
БЕРЛИН, 9 окт - ПРАЙМ. Несмотря на сильную автомобильную промышленность Германии, сама ситуация в отрасли является печальной, необходимо принятие политических решений, заявил в ходе встречи кабмина ФРГ и представителей промышленности в Берлине министр финансов страны Ларс Клингбайль.
Трансляция пресс-конференции после встречи велась на сайте правительства страны.
"Мы сегодня ещё раз констатировали, что у нас сильная автомобильная промышленность. У нас сильная индустрия поставщиков, но ситуация в автомобильной отрасли действительно является печальной. Мы находимся под большим давлением, и поэтому сейчас важно принимать политические решения", - заявил министр.
Он подчеркнул, что правительство не намерено сворачивать с пути к наращиванию доли электромобилей на рынке и цели ЕС
об отказе от двигателей внутреннего сгорания в будущем, однако присутствовавший на встрече канцлер страны Фридрих Мерц
заявил, в свою очередь, что в 2035 году не должно быть резкого перехода и что он будет добиваться от Брюсселя
большей гибкости в вопросе.
Одним из обсуждаемых компромиссных вариантов, как отметил Клингбайль, является использование и после 2035 года гибридов и электромобилей с небольшим двигателем внутреннего сгорания (Range-Extender), который способен подзаряжать батарею во время движения.
Ранее агентство DPA со ссылкой на представителя концерна передавало, что немецкий автомобильный концерн Volkswagen
начнет с октября сокращать производство на нескольких своих заводах в Германии
из-за низкого спроса на электромобили.
В начале августа Wall Street Journal писала, что торговая политика президента США Дональда Трампа
, в частности, введение 25-процентных пошлин на автомобили, уже обошлась мировым автопроизводителям почти в 12 миллиардов долларов и может повлечь еще более масштабные убытки. Глава объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер заявляла в августе газете Handelsblatt
, что немецкая автомобильная промышленность несет миллиардные издержки из-за введения американских импортных пошлин.
"Автостат" отметил спад продаж новых авто премиум-брендов в России