В Германии заявили о печальной ситуации в автомобильной отрасли

БЕРЛИН, 9 окт - ПРАЙМ. Несмотря на сильную автомобильную промышленность Германии, сама ситуация в отрасли является печальной, необходимо принятие политических решений, заявил в ходе встречи кабмина ФРГ и представителей промышленности в Берлине министр финансов страны Ларс Клингбайль. Трансляция пресс-конференции после встречи велась на сайте правительства страны. "Мы сегодня ещё раз констатировали, что у нас сильная автомобильная промышленность. У нас сильная индустрия поставщиков, но ситуация в автомобильной отрасли действительно является печальной. Мы находимся под большим давлением, и поэтому сейчас важно принимать политические решения", - заявил министр. Он подчеркнул, что правительство не намерено сворачивать с пути к наращиванию доли электромобилей на рынке и цели ЕС об отказе от двигателей внутреннего сгорания в будущем, однако присутствовавший на встрече канцлер страны Фридрих Мерц заявил, в свою очередь, что в 2035 году не должно быть резкого перехода и что он будет добиваться от Брюсселя большей гибкости в вопросе. Одним из обсуждаемых компромиссных вариантов, как отметил Клингбайль, является использование и после 2035 года гибридов и электромобилей с небольшим двигателем внутреннего сгорания (Range-Extender), который способен подзаряжать батарею во время движения. Ранее агентство DPA со ссылкой на представителя концерна передавало, что немецкий автомобильный концерн Volkswagen начнет с октября сокращать производство на нескольких своих заводах в Германии из-за низкого спроса на электромобили. В начале августа Wall Street Journal писала, что торговая политика президента США Дональда Трампа, в частности, введение 25-процентных пошлин на автомобили, уже обошлась мировым автопроизводителям почти в 12 миллиардов долларов и может повлечь еще более масштабные убытки. Глава объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер заявляла в августе газете Handelsblatt, что немецкая автомобильная промышленность несет миллиардные издержки из-за введения американских импортных пошлин.

