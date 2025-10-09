https://1prime.ru/20251009/ges-863346231.html

Россия готова подключаться к строительству ГЭС в Центральной Азии

Россия готова подключаться к строительству ГЭС в Центральной Азии

ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия готова подключаться к строительству новых ГЭС в центральной Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. "Российские компании готовы подключаться и к строительству новых ГЭС, а также к проектам, нацеленным на обеспечение безопасной эксплуатации водно-энергетической инфраструктуры и рачительного использования водных ресурсов и трансграничных рек", - сказал президент РФ на заседании второго саммита "Россия – Центральная Азия". Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.

