Россия готова подключаться к строительству ГЭС в Центральной Азии
Россия готова подключаться к строительству ГЭС в Центральной Азии - 09.10.2025, ПРАЙМ
Россия готова подключаться к строительству ГЭС в Центральной Азии
Россия готова подключаться к строительству новых ГЭС в центральной Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T17:21+0300
2025-10-09T17:21+0300
2025-10-09T17:21+0300
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия готова подключаться к строительству новых ГЭС в центральной Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. "Российские компании готовы подключаться и к строительству новых ГЭС, а также к проектам, нацеленным на обеспечение безопасной эксплуатации водно-энергетической инфраструктуры и рачительного использования водных ресурсов и трансграничных рек", - сказал президент РФ на заседании второго саммита "Россия – Центральная Азия". Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
